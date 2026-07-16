Będzie głośno o słowach Tuchela po meczu. Anglicy mu nie darują

A więc Argentyna! Podopieczni Lionela Scaloniego po pełnym dramaturgii spotkaniu pokonali reprezentację Anglii i awansowali do drugiego z rzędu finału mistrzostw świata. Albicelestes wciąż są w grze o obronę zdobytego przed czterema laty tytułu, znów odwracając losy spotkania w końcowych minutach.

REKLAMA

Zobacz wideo KOSMOS! Tu ma mieszkać Robert Lewandowski. To miasto wbiło nas w ziemię. Byliśmy pierwsi w bazie

Spotkanie przez długi czas stało jednak pod znakiem brutalnych zagrywek, a nie pięknej gry. Dopiero po przerwie piłkarze zaczęli faktycznie próbować zdobywać bramki. Jako pierwszy podołał temu zadaniu Anthony Gordon, ale zmasowane ataki Argentyny przyniosły skutek pół godziny później. Enzo Fernandez wykorzystał podanie Leo Messiego i było 1:1. Szalę zwycięstwa na korzyść mistrzów świata już w doliczonym czasie gry przechylił Lautaro Martinez.

Tuchel po przegranej "Bitwie o Atlantę"

Po spotkaniu głos w rozmowie z BBC zabrał selekcjoner reprezentacji Anglii. - Jesteśmy rozczarowani, byliśmy bardzo blisko, ale po strzeleniu gola zachowaliśmy się zbyt biernie i straciliśmy wiele szans. Nie potrafiliśmy utrzymać piłki i pozwoliliśmy rywalom na wiele dośrodkowań, szans i strzałów. Byliśmy blisko, ale po strzeleniu gola nie udało nam się utrzymać poziomu - powiedział.

Tuchel znajduje się pod ostrzałem angielskich mediów po tym meczu. Chodzi głównie o to, że Anglicy po zdobyciu bramki jakby skończyli grać w piłkę - cofnęli się bardzo głęboko i skupili się na obronie i wybijaniu piłek gdziekolwiek. A niemiecki selekcjoner dokładał kolejnych defensywnych graczy.

- W ostatnich meczach również dokonywałem zmian w ataku, staraliśmy się po prostu pomóc zawodnikom. Zdecydowaliśmy się na grę w formacji z piątką obrońców, ponieważ luki były zbyt duże. Argentyńczycy wygrali wszystkie pojedynki główkowe, ciągle dośrodkowywali, więc ustawiliśmy się w piątkę obrońców, żeby zamykać luki w obronie i być silnym w powietrzu. Zaraz po golu, bez żadnych zmian, dopuściliśmy do zbyt wiele dośrodkowań i zbyt wiele okazji, więc staraliśmy się pomóc. Oczywiście, odpowiedzialność spoczywa na trenerze i jeśli coś pójdzie nie tak, łatwo będzie powiedzieć, że popełnił błąd - podsumował.

Czy nie lepiej było iść po drugiego gola? - Tak, ale to nie pomaga, jeśli nie możesz przejąć piłki. Nie mogliśmy wyjść. Oczywiście chcieliśmy zdobyć drugiego gola, ale nie czułem, że zmiany w ataku coś pomogą. Pozostaliśmy w formacji 4-4-2, ale graliśmy pasywnie, coraz bardziej pasywnie. Nie potrafiliśmy zdobyć żadnej piłki, nie potrafiliśmy jej utrzymać, więc myślę, że to nie był problem strukturalny, nic nie zmienialiśmy. Ale mecz zmienił się całkowicie - wyjaśniał.

- To nie problem, rozumiem, że takie dyskusje się toczą i że po meczu są miliony trenerów, którzy wiedzą to lepiej - podsumował w swoim stylu Tuchel.

Zobacz też: "Polacy piszą Marciniakowi, że jest sprzedawczykiem. To mi się nie mieści w głowie"

Dzięki temu rozstrzygnięciu wiemy, kto w sobotę 19 lipca zmierzy się z Hiszpanią o mistrzostwo świata, a kto dzień wcześniej zawalczy z Francją o nagrodę pocieszenia w meczu o trzecie miejsce. Już teraz zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych z tych spotkań na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.