Deschamps pożegnał się z reprezentacją Francji. Jest już następca

"Les Bleus" zagrali najgorszy mecz podczas tegorocznych mistrzostw świata. Tamtejsze media zaznaczają, że drużyna Deschampsa poległa w starciu z pierwszym, naprawdę poważnym rywalem w trakcie mundialu. Wynik 0:2 nie odzwierciedla w pełni wielkiej przewagi Hiszpanów.

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Media: Zinedine Zidane zastąpi Didiera Deschampsa

Na pewno nie tak Didier Deschamps wyobrażał sobie ostatnie chwile jako prowadzący reprezentację Francji. W tej roli pracuje od 2012 roku, co czyni zeń jednego z najdłużej utrzymującego się na swoim stanowisku selekcjonera naszych czasów. Liderem w tej klasyfikacji jest Koldo Alvarez, od 2010 roku odpowiadający za wyniki kadry Andory. W zamierzchłych czasach Vittorio Pozzo prowadził reprezentację Włoch przez blisko 20 lat (1929-48), a Guillermo Stabile był trenerem Argentyńczyków w latach 1939-60. Starsi kibice zapewne doskonale pamiętają Oscara Tabareza jako szkoleniowca Urugwaju (był nim w latach 1988-90 oraz 2006-21).

Didier Deschamps z ekipą "Trójkolorowych" zdobył niemal wszystko, co mógł. W 2016 roku jednak jego zawodnicy przegrali w finale mistrzostw Europy z Portugalią. Dwa lata później wywalczył złoto mistrzostw świata, w sezonie 2020/21 triumfował w Lidze Narodów. W 2022 roku w Katarze po pamiętnym i wspaniałym finale uległ Argentynie.

- "Czy sędzia jest wystarczająco dobry, żeby sędziować półfinał mistrzostw świata?". Mieliśmy kilka takich sytuacji i nie zamierzam o nich opowiadać. I nie mówię tego dlatego, że przegraliśmy dzisiaj, ale zdarzały się pewne sytuacje… Często niekorzystne dla nas. Ale głównym powodem jest to, że po prostu zagraliśmy poniżej oczekiwań, z kilkoma błędami technicznymi, podaniami, które mogły prowadzić do sytuacji bramkowych - przyznał Deschamps po porażce z Hiszpanią.

Jego drużynę czeka teraz mecz o 3. miejsce, co należy traktować jako porażkę. 57-latek po tym spotkaniu odejdzie ze swojego stanowiska. Jego miejsce zajmie Zinedine Zidane.

"Cykl Didiera Deschampsa jako selekcjonera reprezentacji Francji dobiega końca. To już koniec. Ostatni mecz o 3. i 4. miejsce, a potem pożegnanie… i początek ery Zinedine'a Zidane'a" - napisał w X Fabrizio Romano.

"Zizou" po tym, jak w 2021 roku drugi raz opuścił Real Madryt, pozostaje bez pracy. Dziennikarze "L'Equipe" jeszcze przed starciem z Hiszpanią zaznaczyli:

"Zinedine Zidane będzie pierwszym kibicem 'Les Bleus' podczas ich półfinałowego meczu (...) Prawdopodobny następca Didiera Deschampsa docenia obecny styl gry reprezentacji Francji, który znacznie bardziej odpowiada jego filozofii niż ten prezentowany wcześniej (...) Zidane nie widzi świata poza reprezentacją Francji".

Legendarny piłkarski "czarodziej" w Madrycie osiągnął swoje szczyty m.in. czterokrotnie sięgając po Ligę Mistrzów, a także doprowadzając Real do trzech mistrzostw Hiszpanii najpierw jako zawodnik, a następnie jako trener.