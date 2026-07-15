Mało wskazywało na to, że Hiszpania zatrzyma rozpędzoną Francję, która w ćwierćfinale nie dała szans Maroku (2:0). Ostatecznie jednak drużyna Luisa de la Fuente pokazała wielką moc, na niewiele pozwalając faworyzowanym przeciwnikom.

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Francuskie media o tym, kto był najgorszy w meczu Francja - Hiszpania

Wystarczy tylko pobieżne przejrzenie statystyk, by stwierdzić, która drużyna była zdecydowanie lepsza. Francja oddała 10 strzałów, z czego tylko 3 na bramkę przeciwnika. Ich współczynnik oczekiwanych goli wyniósł zaledwie 0,31, a i "Trójkolorowi" rzadziej byli przy piłce (49 proc.). Statystyki jednak nie są w stanie w pełni oddać tego, jak duża była przepaść między ekipą Didiera Deschampsa a Hiszpanią.

Nic zatem dziwnego, że francuscy dziennikarze nie zostawili suchej nitki na zespole dwukrotnych mistrzów świata. "'Les Bleus' pokonani w półfinale mundialu. Amerykański sen brutalnie się kończy" - czytamy na stronie RMC Sport. "Francuzi ponieśli rozczarowującą porażkę, a ich marzenie o trzeciej gwieździe [tytule mistrza świata - przyp. red.] prysło" - dodano.

To jednak przedsmak bardziej szczegółowych analiz. W pomeczowych ocenach RMC Sport zdecydowanie najgorzej wypadł Lucas Digne. Nowy nabytek Paris Saint-Germain sprokurował rzut karny, którego w 22. minucie na gola zamienił Mikel Oyarzabal.

"Winny niepotrzebnego faulu na Lamine Yamalu w 20. minucie, którym podarował Hiszpanii rzut karny. Później starał się szukać rozwiązań na lewym skrzydle. W drugiej połowie przeżywał jednak prawdziwe katusze w pojedynkach z Yamalem. Zmieniony przez Theo Hernandeza w 72. minucie".

Redakcja oceniła 32-letniego obrońcę na "2". Nieco wyższą, choć nadal marną notę, dostali tacy zawodnicy jak: Aurelien Tchouameni ("Zbyt bezbarwny, miał tendencję do spowalniania gry. Bardzo niewidoczny również w drugiej połowie. Czy był jednak w pełni sił po ostatniej kontuzji?"), Michael Olise, czy Ousmane Dembele.

"Pierwsza połowa do zapomnienia w wykonaniu zawodnika Bayernu. Symbolem jego postawy był ostry faul nakładką na Rodrim w 15. minucie, który mógł go drogo kosztować - Olise po prostu nie wszedł w ten mecz. Zbyt niewidoczny w drugiej połowie. Zmieniony w 72. minucie przez Cherkiego" - to podsumowanie gry gwiazdy Bayernu Monachium.

Ostatniemu laureatowi "Złotej Piłki" także dostało się od dziennikarzy RMC Sport: "Napastnik PSG starał się utrudniać Hiszpanom rozegranie swoim pressingiem. Szybko opuścił prawe skrzydło, by ustawić się obok Mbappe, lecz bez większych rezultatów. Poza jednym uderzeniem pod koniec meczu, ani razu nie stworzył realnego zagrożenia" - czytamy.

Francuzi najwyżej ocenili - na "piątkę" - bramkarza Mike'a Maignana ("Podejmował ryzyko przy wyprowadzaniu piłki – czasem z dobrym skutkiem, czasem stwarzając niebezpieczeństwo") oraz obrońcę Dayota Upamecano ("Szef obrony 'Trójkolorowych', podobnie jak od początku tych mistrzostw. Zaliczył kluczową interwencję w 36. minucie, zapobiegając utracie drugiego gola").