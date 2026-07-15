Mbappe przemówił po klęsce z Hiszpanią. Wskazał przyczynę

Kylian Mbappe lideruje reprezentacji Francji od początku mistrzostw świata 2026. Dla 27-latka i jego kolegów półfinał z reprezentacją Hiszpanii był wielkim testem i szansą na odegranie się na tym rywalu za półfinałowe porażki na Euro 2024 i Lidze Narodów 2025. Niestety dla Francuzów - test oblali, przegrywając 0:2, przez co nie zagrają w trzecim z rzędu meczu o tytuł mistrzostw świata.

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Kylian Mbappe zabrał głos po meczu Francja - Hiszpania

Po zakończeniu meczu kapitan Francuzów skomentował to, co się wydarzyło na boisku w Arlington. - Nie zagraliśmy tak, jak chcieliśmy - ani pod względem taktycznym, ani technicznym, ani w kwestii ogólnej postawy na boisku. Kiedy w półfinale mistrzostw świata nie realizujesz założeń, nie wygrywasz - stwierdził w rozmowie z francuską stacją M6.

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- Hiszpania trzymała się swojego planu, z którego słynie: to drużyna lubiąca kontrolować piłkę i tempo gry. Chcieliśmy stosować wysoki pressing, by nie pozwolić im narzucić tego ich specyficznego rytmu, ale nam się to nie udało. Popełniliśmy zbyt wiele błędów technicznych i nie potrafiliśmy im zagrozić w kluczowych momentach. Pozwoliliśmy im dyktować tempo, to my powinniśmy zmienić układ sił, a w tym aspekcie zawiedliśmy - dodał.

Mbappe wskazał, w którym sektorze boiska Francuzi mieli duże problemy: - Od początku, biorąc pod uwagę sposób, w jaki stosowaliśmy pressing, w środku pola często znajdowaliśmy się w sytuacji trzech na dwóch, a w starciu z Hiszpanią to już spore utrudnienie. Fabian Ruiz i Rodri mieli mnóstwo czasu na rozgrywanie piłki, brakowało nam komunikacji przy pressingu.

Reprezentacja Francji zawiodła w półfinale mundialu. Mbappe wprost: "Musimy stawić temu czoła"

Francja wiedziała, jak może utrudnić życie Hiszpanom, ale zaprezentowała się poniżej swojego poziomu. - Musieliśmy grać jeden na jednego i zmuszać ich do biegania za nami, bo to zespół, który nie lubi biegać bez piłki. Ale nawet gdy już ją odzyskiwaliśmy, nasze zagrania - pierwsze podania czy przyjęcia - nie przystawały do poziomu półfinału mistrzostw świata. Gdy zsumuje się te wszystkie czynniki, wynik jest jeden: porażka - ocenił zawodnik Realu Madryt.

Po spotkaniu napastnik był "bardzo rozczarowany, jak każdy". W końcu w poprzednich dwóch swoich startach na mundialu zawsze grał o złoto i chciał to powtórzyć wraz z kolegami z kadry. - Marzyliśmy o awansie do finału, o tym, by dać naszemu krajowi powód do marzeń i zapisać się w historii… Teraz musimy stawić temu czoła z podniesioną głową. Czujemy ogromny zawód, trudno to nawet ubrać w słowa. Musimy się podnieść, pojechać na wakacje i ruszyć dalej. Futbol na nikogo nie czeka. Czekają nas kolejne wyzwania, zarówno w klubie, jak i w reprezentacji - zakończył.

Dla Mbappe i reprezentacji Francji to jednak jeszcze nie koniec mistrzostw świata 2026. Przed nimi mecz o trzecie miejsce z Anglią lub Argentyną, który zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca o godz. 23:00 czasu polskiego - relacja tekstowa na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.