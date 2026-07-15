Kompromitacja Francji w półfinale. Tak źle nie było od 60 lat

Niewielu kibiców spodziewało się tego, że Francja, mająca tak ogromny potencjał w defensywie, będzie bezradna w starciu z Hiszpanią. "La Furia Roja" zwyciężyła 2:0 po bramkach Mikela Oyarzabala i Pedro Porro. Według danych firmy Opta oczekiwana liczba bramek (xG) Francji wyniosła zaledwie 0,30. To najniższy wynik "Les Bleus" w meczu mistrzostw świata od początku prowadzenia tego typu analiz przez Optę, czyli od blisko 60 lat.

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Taktyczny geniusz de la Fuente

Dla porównania Hiszpania wypracowała sytuacje warte 1,63 xG. Choć piłkarze "La Roja" oddali tylko dwa celne strzały z dziesięciu prób, potrafili skutecznie wykorzystać swoje okazje i całkowicie zneutralizowali ofensywne atuty rywali.

Do tej pory jedynym spotkaniem, w którym Francuzi mieli wyraźne problemy z kreowaniem sytuacji bramkowych podczas mundialu 2026, był wygrany 1:0 mecz z Paragwajem w 1/8 finału. Wówczas jednak rywale postawili niezwykle twarde warunki i skupili się przede wszystkim na defensywie.

Tym razem to Hiszpania narzuciła własne warunki gry. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego świetnie spisał się pod względem taktycznym. Selekcjoner Luis de la Fuente ma powody do świętowania, bo przechytrzył dwukrotnych mistrzów świata już po raz trzeci podczas swojej kadencji.

Koniec pięknej serii Francuzów

Porażka z Hiszpanią zakończyła również imponującą serię Francuzów. Po raz pierwszy w XXI wieku reprezentacja Francji przegrała mecz półfinałowy mistrzostw świata (wcześniej wygrała trzy pojedynki - lata 2006, 2018 i 2022). Był to również pierwszy mundialowy półfinał w tym stuleciu, w którym "Les Bleus" stracili co najmniej jedną bramkę.

Hiszpania awansowała tym samym do finału mistrzostw świata, a Francji pozostanie walka o brązowy medal. W środę o godz. 21:00 przyjdzie czas na drugi półfinał. Anglia zmierzy się z Argentyną.