Deschamps przemówił po klęsce. "Zabrzmię jak płaczek, ale pytam was"

Francja pod wodzą Didiera Deschampsa nie zagra w trzecim finale mistrzostw świata! W 2018 roku Francuzi wygrali z Chorwacją (4:2), w 2022 roku przegrali z Argentyną (3:3) po serii rzutów karnych, a na obecnym turnieju pozostanie im tylko walka o trzecie miejsce. W półfinale "Trójkolorowi" przegrali 0:2 z Hiszpanią, a dla Deschampsa to ostatnie mecze na ławce trenerskiej narodowej reprezentacji.

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Didier Deschamps rozczarowany grą Francji, ale i sędzią w półfinale mistrzostw świata

- Oczywiście, że jest ogromne rozczarowanie. Zawodnicy są zdruzgotani, bo mieliśmy wielkie ambicje. Musimy jednak być realistami i przyznać, że dziś technicznie byliśmy o poziom niżej w porównaniu z drużyną, która wiedziała, co robi. To przede wszystkim nasza wina - powiedział Didier Deschamps cytowany przez "L'Equipe".

- Potem zadaję pytanie, na które nie odpowiem: "Czy sędzia jest wystarczająco dobry, żeby sędziować półfinał mistrzostw świata?". Mieliśmy kilka takich sytuacji i nie zamierzam o nich opowiadać. I nie mówię tego dlatego, że przegraliśmy dzisiaj, ale zdarzały się pewne sytuacje… Często niekorzystne dla nas. Ale głównym powodem jest to, że po prostu zagraliśmy poniżej oczekiwań, z kilkoma błędami technicznymi, podaniami, które mogły prowadzić do sytuacji bramkowych. Zagramy mecz o trzecie miejsce. Nie chcę bagatelizować wszystkiego, co się wydarzyło, ale w tym meczu Hiszpania pokazała coś ekstra - dodawał. Deschamps podsumował, że jego piłkarzom brakowało precyzji i energii, która była po stronie Hiszpanów. Nie chciał jednak wprost powiedzieć, co zarzuca sędziemu.

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- Jeśli cokolwiek powiem, zabrzmię jak płaczek, bo przegraliśmy. Ale pytam was, czy sędzia podołał zadaniu sędziowania w półfinale. Jest rzut karny, ale to nie wszystko. To jedna z wielu sytuacji. Nie mam nic przeciwko sędziemu dziś wieczorem, ale zadajcie sobie to pytanie - mówił cytowany przez RMC Sport.

W drugim półfinale mistrzostw świata Anglia zagra z Argentyną w środę 15 lipca o godz. 21:00. Mecz o trzecie miejsce zostanie rozegrany w sobotę 18 lipca o godz. 23:00, a w finał w niedzielę 19 lipca o godz. 21:00.