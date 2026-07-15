Po tym meczu trener Francuzów znów miał skwaszoną minę. Ostatnie spotkania z Hiszpanią w półfinałach turniejów przyjemne dla niego nie były. Była porażka w zeszłorocznej Lidze Narodów 4:5, gdzie Trójkolorowi obrywali już 0:3. Była jeszcze boleśniejsza przegrana w półfinale ostatniego Euro (1:2). To po niej ponad 40 procent kibiców chciało pożegnać Didiera Deschampsa ze stanowiska. Mistrz świata pożegnał się jednak sam. Rok temu ogłosił, że przed nim ostatni turniej. Już wiadomo, że selekcjoner nie będzie drugim w historii, który wprowadził drużynę do trzech finałów. Znów przez Hiszpanię, a może też przez zmarginalizowanie tego, co osiem lat temu dało mu sukces, a czym teraz zachwyca jego krajan Luis de la Fuente.

REKLAMA

Awaria TGV, miał być hit, była klapa

Krajan, bo na murawie stadionu w Dallas, w walce o finał mistrzostw spotkali się dwaj Baskowie. Jest nim De la Fuente, jest nim też Deschamps, bo urodził się i dorastał w Bajonnie, mieście we francuskim Kraju Basków, 40 km od granicy z Hiszpanią. To było zresztą starcie dwóch trenerów, którzy swoją pracą imponują sobie nawzajem. - Hiszpania to drużyna o niezwykłej równowadze między formacjami. Luis de la Fuente i ja wiemy, jak dobrze się bronić - mówił Francuz jeszcze przed meczem. Jego słowa zestarzały się jednak w sposób ponury, szczególnie w kontekście jego ekipy i jej defensywnych ułomności. W Dallas widzieliśmy Francję nieporadną na całej szerokości boiska, która nie potrafiła wyjść z piłką od własnej bramki. Naciskany Maxence Lacroix, który szybko wszedł za kontuzjowanego Williama Salibę, był niepewny. Lucas Digne w akcji, w której spowodował karnego, zachował się jak dziecko, któremu ktoś zabrał zabawki z piaskownicy, a on nawet tego nie zauważył. Zresztą potem często tracił piłkę i dalej wyglądał na zaskoczonego. Aurelien Tchouameni... Czy on w ogóle w tym meczu grał?

W ofensywie też nie było lepiej, budząca zwykle postrach złota czwórka Francji została kompletnie zneutralizowana. Kylian Mbappe grał sam, a nie miał dobrego dnia i nie oddał nawet celnego strzału, więc zagrożeniem był mizernym. Michael Olise grał raczej z Hiszpanami, bo po jego kontaktach z piłką, ta zwykle lądowała u rywali. Ousmane Dembele nie wiedział, co ma robić zarówno z prawej strony boiska, gdzie zaczynał mecz, jak też w środku, gdzie chodził w jego drugiej części. Bradley Barcola lepiej bronił niż atakował, bo z przodu Hiszpanie zostawili mu mało miejsca, więc tam nie miał co robić.

Po meczu Deschamps mógł swemu baskijskiemu koledze pogratulować. Przyznał zresztą, że rywale byli lepsi taktycznie, technicznie, lepiej ustawieni, czytający grę i znakomicie przerywający ataki. Mecz, który jawił się jako ozdoba mistrzostw, okazał się klapą. Jeśli rozpędzony francuski TGV miał mieć jakąś usterkę, to ta pojawiła się w najgorszym momencie, niedaleko stacji końcowej. To było jak cofnięcie się o kilka lat nie tylko do tej porażki z Hiszpanią na Euro, w której Trójkolorowi i tak prezentowali się lepiej niż teraz.

Deschamps wygrywał pragmatyzmem, unikaniem błędów i defensywą

Nagle przypomniały się czasy, gdy Deschamps był krytykowany za styl gry swojej drużyny. Nawet podczas mundialu w 2018 roku, gdy Francja robiła wyniki, miała ofensywny potencjał, ale kibice narzekali, że piłkarze przepychali mecze jedną bramką. Skupiali się na obronie i udanie kontrowali, często posyłając piłkę do Mbappe. To był jednak czas obsesji Deschampsa na punkcie obrony i faz przejścia z defensywy do ofensywy, czas kalkulowania, unikania błędów, a nie fajerwerków. To wtedy Deschamps tłumaczył dziennikarzom: "Zmiana między defensywą a ofensywą i ofensywą a defensywą jest kluczowa. Czasami chodzi o najdrobniejsze szczegóły, bo możesz znaleźć się w korzystnej sytuacji, grać bardzo dobrze, a potem, bum, szybko pakujesz się w kłopoty." Jego drużyna te przykazania i myśli znała i nieźle je realizowała. To dlatego wygrała wówczas mundial z czterema czystymi kontami, co było najlepszym wynikiem tamtej imprezy. Dla przypomnienia Hiszpanie stracili wtedy aż pięć goli w samej fazie grupowej. Teraz te role się odwróciły. Hiszpania w fazie grupowej pozwoliła rywalom raptem na pięć, ale celnych strzałów. Zawodnicy de la Fuente mają największą liczbę czystych kont na mistrzostwach, w sumie stracili tu tylko jednego gola!

"Ofensywą wygrywa się mecze, a defensywą mistrzostwo"

Paradoksem i oznaką bezsilności jest też to, że drużyna z największą liczbą strzałów na mecz w turnieju i największym wskaźnikiem oczekiwanych goli i dogodnych sytuacji, była z Hiszpanami bezradna. Pierwszy celny strzał zaliczyła po 65 minutach, dwa kolejne pod koniec meczu bardziej do statystyk, niż by przechytrzyć Unaia Simona. Hiszpanie w kluczowym momencie przypomnieli oponentom zasadę, którą kiedyś dobrze znał Deschamps: ofensywą wygrywa się mecze, a defensywą mistrzostwo. O mistrzostwo zagrają Hiszpanie, u nich w Dallas wszystko chodziło bez zarzutu. Francuzi będą jeszcze próbować zdobyć brązowy medal, ale dla nich ten mecz będzie marną puentą mundialu. Do USA jechali jako główni faworyci do złota, a mają déjà vu z ostatniego Euro.

Zapewne ten mecz z Hiszpanią będzie cenną lekcją pokory, być może stanie się to, co ostatnio stało się po mistrzostwach Europy. Wtedy po porażce z Hiszpanami na pierwszym wrześniowym zgrupowaniu z Deschampsem naradę zrobili wszyscy piłkarze. Najwięcej mówił Mbappe o tym, że z Hiszpanami drużyna czuła się zagubiona, że nie wiedziała, co robić z piłką, nie miała realnego planu, gdy jej pierwszy pomysł na grę został zneutralizowany. Deschamps posłuchał, wziął się do roboty, stworzył ofensywną maszynę, która działała bez większych zakłóceń. Działała do kolejnych dwóch spotkań z Hiszpanią. Teraz po przegranym półfinale Mbappe właściwie w szatni mógłby powtórzyć trenerowi to samo, z tym, że to nie jest przekaz do niego, bo on przeglądu technicznego tej drużyny już robić nie będzie. Naprawą TGV od sierpnia zajmie się kto inny. Mundial 2026 potwierdził jedno: nawet jeśli Francja ma najlepszych piłkarzy w Europie i na świecie, to już od ośmiu lat nie ma najlepszej drużyny.