Boniek wprost podsumował półfinał Francja - Hiszpania

Francuzi nie byli w stanie nawiązać równorzędnej walki z Hiszpanami. Co może poważnie dziwić, biorąc pod uwagę to, jak jedni i drudzy prezentowali się dotąd na mundialu. Piłka nożna bywa jednak bardzo zaskakująca.

REKLAMA

Zobacz wideo

Boniek podsumował półfinał Francja - Hiszpania

Hiszpanów do w pełni zasłużonego zwycięstwa doprowadziły gole Mikela Oyarzabala (w 22. minucie z rzutu karnego) oraz Pedro Porro na początku drugiej połowy (58.). O wielkiej przewadze ekipy trenera Luisa de la Fuente niech świadczy fakt, że przy 2:0 w dalszym ciągu to bardziej Hiszpania zagrażała bramce rywali niż odwrotnie.

Taki przebieg spotkania, a także łatka murowanych faworytów do triumfu, sprawiły, że Francja pogrążyła się w gniewnej rozpaczy. Doskonale widać to po relacjach z meczu, obecnych w tamtejszych mediach. "'Les Bleus' pokonani w półfinale mundialu. Amerykański sen brutalnie się kończy" - tytułuje swoją RMC Sport. "Po turnieju, w którym nie stanęli przed żadnym poważnym wyzwaniem, 'Les Bleus' otrzymali od Hiszpanów niemal lekcję futbolu. 0:2 i to zdumiewające, momentami wręcz niepokojące uczucie, że przeciwko hiszpańskiej maestrii tak naprawdę nie doszło do meczu..." - można przeczytać w L'Equipe.

W tym kontekście raczej śmieszą i żenują zarzuty trenera Didiera Deschampsa pod adresem sędziego z Salwadoru Ivana Bartona. Przypomina to raczej sytuację, w której już niemal każda przegrywająca drużyna winą za to, co ją spotkało obarcza arbitra.

Wątpliwości, co do zasłużonej porażki Francuzów nie miał Zbigniew Boniek, o czym świadczy jego wpis na portalu X.

"Hiszpania zdetonowała francuskie bomby" - jednym zdaniem skomentował pierwszy z półfinałów.

Drugi mecz półfinałowy Anglia - Argentyna odbędzie się w środę 15 lipca. Początek o godzinie 21.00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo z tego pojedynku na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.