Wydało się! 17-letnia Polka jedzie na igrzyska! Oto skład

Igrzyska olimpijskie w Paryżu zbliżają się wielkimi krokami. Już w dniach 26 lipca - 11 sierpnia najlepsi sportowcy świata będą rywalizować w 329 konkurencjach. W ich gronie znajdą się również Polacy. Wielkie nadzieje kibice wiążą przede wszystkim z Igą Świątek, która wygrała już pięć turniejów w tym sezonie, z siatkarzami Nikoli Grbicia, którzy wywalczyli brązowy medal Ligi Narodów, a także z lekkoatletami. PKOl ani PZLA nie ogłosili jeszcze pełnego składu, który pojedzie do Francji. To ma nastąpić 15 lipca. Jednak nieoczekiwanie zrobił to za nich... World Athletics.

Lekkoatletyka. Wiemy, kto pojedzie na igrzyska olimpijskie

W piątkowe popołudnie profil Athletics News na X podał skład polskich lekkoatletów, powołując się właśnie na wspomnianą wyżej organizację. I tak dowiadujemy się, że do Paryża pojadą m.in. znajdująca się w życiowej formie Ewa Swoboda, imponująca tempem Natalia Kaczmarek czy Wojciech Nowicki, który ukończył niedawny mityng w węgierskim Szekesfehervarze na podium. Te powołania raczej nie wzbudzają większych zaskoczeń.

Zgodnie z oczekiwaniami na imprezie pojawi się też Adrianna Sułek-Schubert, która wraca do rywalizacji po porodzie. - Rola mamy uskrzydla i wiem, że będę mogła góry przenosić - deklarowała w jednym z wywiadów. Lekkoatletka wystąpi w siedmioboju i mimo przerwy spowodowanej narodzinami dziecka, będzie miała spore szanse na medal. Duże nadzieje kibice wiążą też ze specjalistką w biegach przez płotki Pią Skrzyszowską.

Jednym z zaskoczeń na liście może być obecność 17-letniej Anastazji Kuś, specjalizującej się w biegu na 400 m. Pojawiła się w obsadzie sztafety 4x400m. O tym, czy wystąpi na samej imprezie, przekonamy się wkrótce. Mimo problemów zdrowotnych na liście obecna jest też polska chodziarka Katarzyna Ździebło. Niektórzy internauci uważają, że to dość ryzykowny ruch.

Skład polskich lekkoatletów na igrzyska olimpijskie w Paryżu:

bieg na 100 m: Ewa Swoboda, Magdalena Stefanowicz, Oliwer Wdowik

O tym, kto ostatecznie pojedzie do Paryża, przekonamy się w poniedziałek, kiedy polska federacja oficjalnie ogłosi listę reprezentantów. Wówczas dowiemy się też, kto będzie pełnił rolę rezerwowych.