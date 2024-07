Ależ wieści. Duży sukces Wojciecha Nowickiego tuż przed igrzyskami!

Rzut młotem panów to będzie jedna z dyscyplin, w których na pewno polscy kibice będą liczyć na medal, a może i medale na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. W końcu Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek to ciągle światowa czołówka w tej dyscyplinie i kandydaci do miejsca na podium na najważniejszej imprezie czterolecia.

REKLAMA

Zobacz wideo Szpakowski prawie pobił się z Borkiem. "Mati mnie przeprosił" [Fragment rozmowy z 2018 roku]

Wojciech Nowicki na podium w Székesfehérvár. Rewelacyjny Kanadyjczyk znowu rzucił najdalej

Obaj młociarze wystąpili podczas mityngu w Székesfehérvár na Węgrzech. Na trzecim miejscu zawody ukończył Wojciech Nowicki, który posłał młot na odległość 79,36 m. Wyprzedził go Ukrainiec Mychajło Kochan, rzucając 80,5 m. Najlepiej z kolei rzucił Kanadyjczyk Ethan Katzberg. Jego młot poleciał na odległość aż 81,87 m! Wydaje się, że 22-letni mistrz świata sprzed roku jest faworytem numer jeden do złota w Paryżu.

A Paweł Fajdek? On zakończył mityng na piątej pozycji z wynikiem 76,6 m. Wyprzedził go reprezentant gospodarzy zawodów Bence Halasz, który rzucił młotem na odległość 78,81 m.

Wojciech Nowicki zdobył dwa medale igrzysk olimpijskich (złoto i brąz), pięć mistrzostw świata (dwa srebrne, trzy brązowe) oraz cztery mistrzostw Europy (trzy złote, jeden brązowy). Z kolei Paweł Fajdek ma na koncie jeden medal olimpijski (brązowy), pięć mistrzostw świata (wszystkie złote) oraz trzy mistrzostw Europy (złoty i dwa srebrne).

Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Finały rzutów młotem panów zaplanowane są na niedzielę 4 sierpnia o godz. 20:30.