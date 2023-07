Sukces Anity Włodarczyk. Zdobyła minimum na igrzyska i MŚ

W zeszłym sezonie Anita Włodarczyk doznała kuriozalnej kontuzji, goniąc złodzieja, który chciał ukraść jej samochód. Trzykrotna mistrzyni olimpijska okupiła ten bieg zerwaniem mięśnia, przez co straciła m.in. mistrzostwa świata w Eugene. Jej przerwa od startów wynosiła prawie rok. W połowie maja wystartowała w mityngu w kenijskim Nairobi, gdzie zajęła trzecie miejsce z wynikiem 70,27 m. - W tym pierwszym występie w Kenii czułam się tak, jakbym była na treningu. Kompletnie nie byłam pobudzona. Dlatego cieszę się, że w najbliższym czasie będę miała tak dużo startów - tłumaczyła Włodarczyk.

Włodarczyk z minimum na MŚ i igrzyska olimpijskie. Powoli wraca do formy

Włodarczyk wzięła udział w mityngu w Bańskiej Bystrzycy tuż po zgrupowaniu w Arłamowie. Tym razem jej wynik był dużo lepszy, bo w drugiej próbie rzuciła 74,81 m. Ta próba sprawiła, że młociarka wypełniła minimum na mistrzostwa świata w Budapeszcie i przyszłoroczne igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wynik Włodarczyk był najlepszy w tym roku w Europie i ósmy na świecie. Na szczycie tego zestawienia jest Amerykanka Brooke Andersen z wynikiem 80,17 m.

Poza Nairobi i Bańską Bystrzycą Włodarczyk wystartowała w tym roku jeszcze trzy razy - w Tajwanie uzyskała 66,38 m, a w Chorzowie i Bydgoszczy odpowiednio 70,67 i 69,54 m. Warto podkreślić, że młociarka nie celuje w medal na mistrzostwach świata, które odbędą się w sierpniu. - Na horyzoncie jest u mnie Paryż. Już nie będzie jak kiedyś, że zaczynam sezon i jest super, a do tego z konkursu na konkurs się rozkręcam - mówiła Sport.pl Włodarczyk na początku czerwca.

Mimo obecnej formy Włodarczyk pozostaje najlepszą młociarką świata. Do tej pory zdobyła trzy złote medale olimpijskie (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016, Tokio 2020), cztery złota mistrzostw świata (Berlin 2009, Moskwa 2013, Berlin 2015, Londyn 2017) i pięć medali mistrzostw Europy (cztery złote i brąz). To właśnie do Włodarczyk należy rekord świata w rzucie młotem, ustanowiony w 2016 roku podczas memoriału im. Kamili Skolimowskiej - mowa o odległości 82,98 m.