Wielki powrót Anity Włodarczyk po starciu ze złodziejem. "Byłam jak zwierzę"

Anita Włodarczyk przez ostatnie sezony zmagała się z różnymi kontuzjami, ale ta, która przytrafiła się jej w zeszłym roku, zdecydowanie należy do najbardziej absurdalnie wywołanych. Rekordzistka świata w rzucie młotem w czerwcu musiała bowiem gonić złodzieja, który próbował ukraść jej samochód. Mimo że daleko jej do sprinterki, sama złapała złoczyńcę.

Anita Włodarczyk niemal rok po słynnym pościgu. "Policja też nie chciała uwierzyć"

O słynnym rajdzie za złodziejem opowiedziała w wywiadzie dla portalu Interia.pl. - To był mój najszybszy bieg w życiu. I to jeszcze na oczach trenera, który był ze mną. Jak mnie zobaczył w akcji, to nie wiedział, co się dzieje. Byłam jak zwierzę. Taki impuls dostałam. Policja też nie chciała uwierzyć, że złapałam sprawcę. W tych emocjach nie czułam kompletnie nic - wyznała trzykrotna mistrzyni olimpijska.

Pogoń okupiła jednak zerwaniem mięśnia. Straciła przez to najważniejszą część sezonu z mistrzostwami świata w Eugene włącznie. Dopiero teraz po 11 miesiącach rehabilitacji wróciła do startów. W ubiegły weekend wystartowała w mityngu w kenijskim Nairobi. Co prawda zajęła tam trzecie miejsce, ale wynik 70,27 m nie daje powodów do satysfakcji. - Powinnam rzucić zdecydowanie dalej. Muszę się jednak przyzwyczaić do startów i rytmu zawodów. W tym pierwszym występie w Kenii czułam się tak, jakbym była na treningu. Kompletnie nie byłam pobudzona. Dlatego cieszę się, że w najbliższym czasie będę miała tak dużo startów, bo to pozwoli mi wejść we właściwy rytm. Pewnie, że mam wielkie doświadczenie, ale jednak czuję się nieco inaczej na rzutni po takiej przerwie - tłumaczyła sportsmenka.

Anita Włodarczyk zabrała głos ws. startów Rosjan. Stanowczo

Włodarczyk zdradziła również swój plan startów. W najbliższym czasie wyjdzie do koła 27 maja na Tajwanie. Potem czekają ją występy w Polsce podczas Memoriałów Janusza Kusocińskiego, Ireny Szewińskiej i Czesława Cybulskiego. Na jakie rzuty liczy? - Myślę, że spokojnie powinnam rzucać ponad 75-76 metrów. Naprawdę z optymizmem patrzę na ten sezon - zapowiedziała.