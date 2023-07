Koszmarny wieczór Fajdka. Nie tak to miało wyglądać

We wtorkowe popołudnie odbył się lekkoatletyczny mityng, który był zarazem memoriałem Istvana Gyulaia w węgierskim Szekesfehervarze. Nie zabrakło na nim reprezentantów Polski. Jedną z nich była Pia Skrzyszowska, która zajęła piąte miejsce w biegu na 100 metrów. Polka przegrała jedynie ze światową czołówką, dlatego może to napawać optymizmem przed zbliżającymi się mistrzostwami świata.

W zawodach wzięli udział również najlepsi polscy młociarze - Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Obaj w minioną niedzielę brali udział w mityngu Diamentowej Ligi w Chorzowie, gdzie Nowicki wygrał rywalizację, rzucając ponad 80 metrów. Z kolei Fajdek ukończył je na piątym miejscu.

We wtorek w obu przypadkach było gorzej, chociaż w kontekście Fajdka można mówić o katastrofie, patrząc na to, że mowa o pięciokrotnym mistrzu świata w rzucie młotem. Nowicki rzucił 77,89 m, co dało mu ostatecznie drugie miejsce. Polak musiał uznać wyższość Mychajło Kochanem, który osiągnął odległość 79,37 m. Za to Fajdek zaprezentował się naprawdę źle, o wiele gorzej niż w Chorzowie. Nie miał ani jednej mierzonej próby i nie awansował do wąskiego finału mityngu w Szekesfehervarze.

"Dzisiaj 77.89 m i 2. miejsce. Jak na ciężki trening i przygotowania do Mistrzostw Świata, dwa starty w krótkim czasie wypadły przyzwoicie. Już za kilka dni, 28.07 Mistrzostwa Polski Seniorów w Gorzowie Wielkopolskim, na które serdecznie zapraszam" - napisał aktualny mistrz olimpijski w mediach społecznościowych.

Nie ma wątpliwości, że dla wszystkich polskich lekkoatletów docelową imprezą będą tegoroczne mistrzostwa świata, które odbędą się w dniach 19-27 sierpnia w Budapeszcie.