Mamy najszybszą biegaczkę w Europie! Kapitalny występ

Kapitalnie spisuje się w ostatnich tygodniach Pia Skrzyszowska. Niedawno wzięła udział w biegu na 100 metrów przez płotki podczas Drużynowych Mistrzostw Europy w Chorzowie, kończąc je na pierwszym miejscu. Następnie zajęła trzecią lokatę w zawodach Diamentowej Ligi w Sztokholmie, w których uzyskała czas 12,78 s. Świetnie pokazała się również w ubiegły weekend podczas rywalizacji w Chorzowie, ale zdążyła już poprawić ostatni rezultat.

Znakomity występ Pii Skrzyszowskiej podczas mityngu w Węgrzech. Najlepszy czas w tym roku

Podczas chorzowskich zawodów 22-latka osiągnęła czas 12,67 s. Był to świetny wynik, mimo to, że nie zdołała wyrównać ustanowionego w ubiegłym roku rekordu życiowego - 12,51 s. - Moja forma idzie w górę i to mnie cieszy, choć nie ukrywam, że chciałabym, by to był lepszy bieg. Nie ustrzegłam się błędów, ale też wiele się działo w czasie tego biegu. Poza tym byłam chyba trochę rozkojarzona - powiedziała w rozmowie z Interią.

Zdecydowanie mniej rozkojarzenia było już we wtorek, kiedy wystąpiła podczas rywalizacji w memoriale Istvana Gyulaia w węgierskim Szekesfehervarze. Polka pobiegła bardzo dobrze, zajmując finalnie piątą lokatę. Co prawda poprawiła niedzielny czas zaledwie o 0,02 s, natomiast może być zadowolona, ponieważ był to najlepszy wynik wśród Europejek w tym sezonie.

Skróca europejska tabela w biegu na 100 m przez płotki pań:

1. Pia Skrzyszowska - 12.65 s

2. Maayke Tjin A-Lim (Holandia) - 12.66

3. Ditaji Kambundji - (Szwajcaria) - 12.68

4. Reetta Hurske - (Finlandia) - 12.70

5. Nadine Visser (Holandia) - 12.71

Wyniki biegu na 100 m w Szekesfehervarze:

1. Tobi Amusan (Nigeria) - 12.35 s

2. Nia Ali (USA) - 12.41

3. Alaysha Johnson (USA) - 12.50

4. Tia Jones (USA) - 12.51

5. Pia Skrzyszowska - 12.65

6. Luca Kozák (Węgry) - 12.87

7. Greta Kerekes (Węgry) - 12.92

8. Anna Tóth (Węgry) - 13.11

Coraz lepsza dyspozycja Skrzyszowskiej daje nadzieję na bardzo dobry rezultat podczas zbliżających się mistrzostw świata w Budapeszcie. 19. edycja MŚ odbędzie się w dniach 19-27 sierpnia.