Ona jest wielka! Jest medal dla Polski w kolarstwie szosowym

W ostatnim dniu igrzysk olimpijskich kibice z Polski mieli ogromne powody do świętowania. Srebrny medal w kolarstwie torowym w kategorii omnium - wieloboju, w którego skład wchodzą cztery konkurencje - zdobyła Daria Pikulik. Był to wielki sukces 27-latki.

Kolejny wielki sukces Pikulik! Polka zdobyła brązowy medal

Na tym Polka nie zamierzała się zatrzymywać i w sobotę wzięła udział w mistrzostwach Europy w kolarstwie szosowym, które odbyły się w Belgii. Zawodniczki miały do pokonania 162 kilometry. Pikulik przez cały wyścig prezentowała się niezwykle dobrze i ostatecznie dojechała na metę jako trzecia, co zagwarantowało jej brązowy medal! Pierwsze miejsce zajęła Lorena Wiebes, która dojechała do mety w czasie 3:56:34, a drugie Elisa Balsamo.

Klasyfikacja końcowa mistrzostw Europy

1 . Lorena Wiebes

. Lorena Wiebes 2. Elisa Balsamo

Elisa Balsamo 3. Daria Pikulik

...

15. Karolina Kumięga

....

32. Marta Lach

....

39. Aurela Nerlo

....

70. Agnieszka Skalniak-Sójka

71. Marta Jaskulska

Pikulik sięga po kolejne sukcesy pomimo braku wsparcia ze strony Polskiego Związku Kolarskiego, o czym wiele mówiło się w ostatnim czasie. - W lutym musiałam sama zapłacić sobie za zgrupowanie. (...) Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostałyśmy dzień przed startem - wyjawiła przed kamerami TVP Sport. - Wiecznie mają poślizgi, wiecznie jest u nich niewiadoma czy wylecą na zawody, czy nie. Tam jest ciągłe napięcie, jest finansowanie zgrupowań z własnej kieszeni i później walka o odzyskanie środków - dodała Maja Włoszczowska w rozmowie ze Sport.pl.