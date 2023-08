Oburzenie na MŚ. Dostał "niefortunną" nagrodę. Nie do wiary

Ricardo Ten Argiles to sportowiec z niepełnosprawnością. W przeszłości odnosił sukcesy jako pływak, a dziś jako kolarz torowy. Nie ma obu rąk i jednej nogi. Stracił je w wieku ośmiu lat, kiedy miał kontakt z linią wysokiego napięcia. Obrażenia były na tyle poważne, że jedynym ratunkiem była amputacja. Dziś myśli o swoich szóstych igrzyskach.

Sportowiec bez rąk dostał zegarek

- Kiedy byłem mały, dotknąłem linii wysokiego napięcia i zostałem porażony prądem. Musieli amputować obie ręce i lewą nogę. Na 75 proc. powierzchni mojego ciała stwierdzono poparzenia trzeciego stopnia - opowiadał Ten Argiles w rozmowie z "Cycling Weekly".

Dwa lata leczył poparzenia po wypadku, a rehabilitacja i nauka życia bez rąk i nogi trwały kolejne kilka lat. Tragedia z dzieciństwa nie powstrzymała go, by odnosił sukcesy jako sportowiec. Jest multimedalistą igrzysk paraolimpijskich. Trzy razy został mistrzem paraolimpijskim.

Na tegorocznych mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Glasgow Ten Argiles startował w scratchu, czyli wyścigu ze startu wspólnego. Startował kategorii C1, czyli dla osób z poważną niepełnosprawnością kończyn górnych lub dolnych. Nie zostawił rywalom szans, zdobywając tytuł trzeci rok z rzędu.

Podczas ceremonii medalowej doszło do absurdalnej sytuacji. Argiles odebrał złoty medal, a razem z nim nagrodę dodatkową którą był zegarek. Biorąc pod uwagę, że Hiszpan nie ma rąk, organizatorzy zaliczyli wpadkę. Ale niepełnosprawny kolarz pokazał, że ma dystans do całej sytuacji i do samego siebie. Całość skwitował uśmiechem, chętnie pozował do zdjęć, także z wygranym zegarkiem.

Na problem zwrócił uwagę czeski dziennikarz Martin Charvat, który przekonuje, że błąd popełnił też tutaj sponsor, który z góry przygotował konkretną liczbę zegarków, nie zastanawiając się, do kogo one mogą trafić.

"To było niefortunne. Jeśli są sponsorem, mogliby być bardziej innowacyjni. Z drugiej strony widać, że jest szczęśliwy, to najważniejsze" - stwierdził Czech na Twitterze.

Ten Argiles mierzy w igrzyska w Paryżu

Ricardo Ten Argiles 11 sierpnia skończy 48 lat. Ale wiek nie przeszkadza mu w osiąganiu kolejnych świetnych wyników. Odważnie myśli o starcie w przyszłorocznych igrzyskach paraolimpijskich w Paryżu. To byłyby jego szóste igrzyska w karierze.

- Byłem na pięciu igrzyskach, od Atlanty 1996 do Rio 2016. Po Rio w 2016 roku przerzuciłem się z pływania na kolarstwo. Ludzie byli zaskoczeni zmianą i tym, jak szybko się przystosowałem. Myśleli, że nigdy wcześniej nie byłem w świecie kolarstwa, ale prawda jest taka, że odkąd byłem małym chłopcem, zawsze jeździłem na rowerze. Na treningi na basenie także jeździłem na rowerze. To był zawsze mój środek transportu w Walencji. Jedynym powodem, dlaczego zakończyłem karierę pływacką, była chęć spróbowania wyczynowego kolarstwa - wyznał na łamach "Cycling Week".

Hiszpan uprawia też kolarstwo szosowe, ma przygotowane specjalne rowery, dostosowane do jego potrzeb i możliwości - do jazdy w peletonie i indywidualnie na czas. Przyznaje, że sporo czasu poświęca na treningi.

- Zawsze byłem bardzo konkurencyjny w każdym sporcie, który uprawiałem. Wiedziałem, że trenując i poświęcając mnóstwo godzin na jazdę na rowerze, dobrze sobie w tym poradzę. Ale nigdy nie myślałem, że rezultaty, które osiągnąłem, przyjdą tak szybko. Mam szansę pojechać na szóste igrzyska, tym razem jako kolarz. To dla mnie niewiarygodne - mówił hiszpański kolarz.

Igrzyska paraolimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 28 sierpnia - 8 września 2024 r. Wcześniej, bo od 26 lipca do 11 sierpnia, potrwają igrzyska olimpijskie.