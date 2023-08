Belgowie boją się Polaków. Szykują helikoptery i psy. "Typowo polscy"

Pogoń Szczecin w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy trafiło na belgijski KAA Gent. Pierwsze spotkanie ma rozegrać już w środę 9 sierpnia na wyjeździe. Przyjazdu kibiców ze Szczecina obawiają się już Belgowie. Tamtejsze służby planują wprowadzić wzmożone środki bezpieczeństwa, aby nie powtórzyła się historia z wyjazdowego meczu Pogoni z Broendby.

Belgowie boją się kibiców Pogoni. Poprosili o pomoc Polaków. "Jesteśmy w bliskim kontakcie z polskimi kolegami"

Belgijska policja doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co wydarzyło się rok temu w Danii. Podczas przegranego 0:4 meczu el. Ligi Konferencji chuligani z Polski przewrócili płot, założyli kominiarki i wyciągnęli noże. Doszło wtedy do poważnych zamieszek na trybunach i poza stadionem. Za karę kibice mieli dostać zakaz wstępu na jeden mecz wyjazdowy w europejskich pucharach, ale sankcję zawieszono. Mając to na uwadze, w Gandawie zarządzono szczególną mobilizację.

O przygotowaniach na przyjęcie fanów Pogoni opowiedział Dirk De Sutter, rzecznik gandawskiej policji. - Na podstawie analizy ryzyka przewidujemy większe zaangażowanie niż, powiedzmy, przeciwko Saint-Truiden - tłumaczył w rozmowie z "Nieuwsbladen". - Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi polskimi kolegami. Reputacja fanów Pogoni nie jest bez skazy. Dlatego na miejscu mamy osoby mówiące po polsku. W końcu komunikacja jest bardzo ważna. Nasze zaangażowanie będzie podobne do meczu z West Hamem (w ćwierćfinale poprzedniej edycji Ligi Konferencji - przyp. red.): helikopter w powietrzu i wsparcie ze strony Rezerwy Federalnej i sąsiednich okręgów policyjnych - wyjaśnił.

Belgowie ostro o fanach Pogoni. "Są tam ślady dawnej ultrakultury"

Belgowie stawiają przede wszystkim na działania prewencyjne. - Rozmieszczamy dodatkowych stewardów i są to ludzie z dużym europejskim doświadczeniem. Udostępniamy również ekrany LED informujące kibiców Pogoni w ich własnym języku o belgijskich przepisach, a na zewnątrz stadionu znajdują się drogowskazy również w języku polskim. Korzystamy także z psów, które specjalizują się w wyszukiwaniu materiałów pirotechnicznych. Wszystko po to, aby promować bezpieczeństwo na stadionie - zdradził De Sutter.

"Nieuwsbladen" charakteryzuje naszych kibiców w niezbyt przychylnych słowach, choć zauważa pewną poprawę względem lat ubiegłych. - Pogoń Szczecin ma typowo polskich kibiców: głośnych i fanatycznych. Choć polska piłkarska publiczność nie jest już synonimem agresji, to wciąż są w niej ślady dawnej ultrakultury - czytamy. Belgowie boją się również przyjazdu kibiców Feyenoordu Rotterdam, którzy z fanami Pogoni żyją w dobrej komitywie. Pewna grupa z Holandii już się zapowiedziała. Mecz rozpocznie się o godz. 20:00. Rewanż planowany jest na 17 sierpnia w Szczecinie na godz. 18:00.