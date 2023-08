Skandal w Lidze Mistrzów. Chcą wyrzucenia Dinama Zagrzeb. "Dręczy nas to samo pytanie"

AEK Ateny miało zagrać w tym tygodniu pierwszy mecz trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Mistrzów z Dinamem Zagrzeb, ale spotkanie zostało przełożone przez UEFA. Powodem starcie kibiców z Grecji i Chorwacji na jednej z ulic Aten, w którym zginął fan AEK. Władze greckiego klubu domagają się stanowczych, a nawet drastycznych działań ze strony europejskiej federacji.

AEK chce wyrzucenia Dinama z LM

Po śmierci 29-letniego fana mistrza Grecji UEFA przełożyła starcie AEK z Dinamem w Atenach na 19 sierpnia. W związku z tym zostanie też zmieniony termin ligowego meczu ateńczyków z Panetolikosem, który był zaplanowany właśnie na ten sam dzień.

Nie ma jednak pewności, że po tej tragedii AEK przystąpi do rywalizacji z Dinamem. Klub domaga się podjęcia konkretnych działań, czyli wykluczenia zespołu z Zagrzebia z walki o Ligę Mistrzów. Potępia agresywne zachowanie kibiców Dinama.

"Dręczy nas to samo pytanie, które dręczy naszych kibiców: jak to możliwe, że po brutalnym zabójstwie Michalisa przez bandę bezwzględnych przestępców z Chorwacji, AEK Ateny może wyjść na boisko i zagrać przeciwko tej drużynie? Czy któryś z jego zabójców będzie na trybunach? Czy będą to ich towarzysze zbrodni, którzy obecnie świętują w mediach społecznościowych morderstwo popełnione przez ich przyjaciół? Czy to oni przeklinają nasz świat i chwalą się morderstwami popełnionymi przez ich kolegów z zorganizowanej przestępczości?" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu AEK Ateny.

Grecy oskarżają Dinamo Zagrzeb o wpływanie na decyzje UEFA. Nie widzą innej możliwości niż wyrzucenie Chorwatów z rozgrywek. Przekonują, że środowisko piłkarskie tego oczekuje od europejskiej federacji.

"Czy lobbing Chorwatów w UEFA ma ostatecznie większe znaczenie niż ludzkie życie odebrane przez zabójców? I czy dobro europejskiej piłki nożnej wymaga od nas, aby nasi piłkarze grali w piłkę nożną w ich jaskini, jakby nic się nie stało? Jest tylko jedno wyjście: natychmiastowa i surowa kara! Cywilizowany europejski świat piłki nożnej tego oczekuje. AEK również!" - oświadczono.

Pseudokibice Dinama Zagrzeb, przy wsparciu chuliganów Panathinaikosu, zaatakowali na ulicy Aten kibiców AEK w poniedziałek. Zatrzymano 83 osoby, wśród nich prawdopodobnie jest zabójca 29-latka.

15 sierpnia AEK zagra na wyjeździe z Dinamem. Piłkarzem zespołu z Aten jest reprezentant Polski Damian Szymański.