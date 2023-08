Fabrizio Romano pisze o transferze Zielińskiego. "Zielone światło"

Odejście Piotra Zielińskiego z SSC Napoli po zdobyciu mistrzostwa Włoch jest coraz bardziej prawdopodobne. Ale nie będą to przenosiny do żadnego z europejskich gigantów, jak choćby Liverpool, który miał długo interesować się reprezentantem Polski. Zieliński nie przedłużył kontraktu z Napoli, który wygasa w 2024 roku, i teraz wszystko wskazuje na to, że nawet gdyby chciał, to niekoniecznie miałby na to szanse.

Napoli bardzo interesuje się bowiem takimi pomocnikami, jak młodziutki Hiszpan Gabri Veiga z Celty Vigo, Holender Teun Koopmeiners z Atalanty Bergamo czy Szwed Jens Cajuste ze Stade Reims. Wygląda na to, że ewentualny transfer środkowego pomocnika stanie się kosztem właśnie Zielińskiego.

Piotr Zieliński coraz bliżej odejścia z Napoli. Dał "zielone światło" na transfer

Piotr Zieliński jest bowiem coraz bliżej przenosin do Arabii Saudyjskiej, a konkretnie do Al Ahli, gdzie nowym trenerem jest Niemiec Matthias Jaissle, a zawodnikami m.in. Edouard Mendy, Riyad Mahrez, Allan Saint-Maximin czy Roberto Firmino.

Jak poinformował Fabrizio Romano, polski pomocnik dał już "zielone światło" na transfer do Al Ahli i czeka już tylko na porozumienie między klubami.

Saudyjczycy na razie zaproponowali za niego około 20 milionów euro, podczas gdy Napoli oczekuje kwoty o dziesięć milionów większej. Wszystko wskazuje jednak na to, że transfer Zielińskiego powinien się zamknąć w około 25 milionach euro.

Piotr Zieliński w SSC Napoli występuje od siedmiu lat, od lata 2016 roku. Przez ten czas rozegrał dla "Azzurrich" 329 meczów oficjalnych, w których strzelił 47 goli i zaliczył 44 asysty. Z klubem z Neapolu zdobył w ostatnim sezonie mistrzostwo Włoch, a także trzy lata temu Puchar Włoch. Wygląda na to, że jego bilans w Serie A (grał też dla Udinese i Empoli) zamknie się na 335 spotkaniach, 39 bramkach i 47 asystach.