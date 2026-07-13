Powrót na stronę główną

Sąsiad Polski apeluje ws. Rosjan. "Tak nie może być"

Rosjanie wracają na arenę międzynarodową - taką decyzją podjęły m.in. Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), Międzynarodowa Federacja Piłki SIatkowej (FIVB) i Tenisa Stołowego (ITTF). Teraz do sprawy dołączyli europejscy politycy. Minister spraw zagranicznych Litwy zaapelował do Unii Europejskiej. - Tak nie może być - grzmiał, cytowany przez wilno.tvp.pl.
Władimir Putin
Fot. REUTERS/Anastasia Barashkova

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) niedawno oficjalnie ogłosił tymczasowe przywrócenie w prawach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego oraz zdjęcie dotychczasowych ograniczeń wobec rosyjskich sportowców. Za tą decyzją poszły inne federacje, na czele z Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej (FIVB), czy Międzynarodową Federacją Tenisa Stołowego (ITTF), które podjęły tę samą decyzję.

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Litwa apeluje ws. Rosjan. "Tak nie może być"

Ta decyzja oczywiście podzieliła ludzi. Wielu z nich nie chce powrotu Rosjan dopóki trwa wojna w Ukrainie. Jednak zdaniem serwisu m.in. Sport24.ru są kraje, które nie widzą problemu, by zagrać z Rosją. "Wśród nich znalazły się Turcja, Serbia, Kazachstan i Bułgaria. Lista nie jest okazała, lecz daje do myślenia. Te kraje najpewniej sprzeciwią się ogólnoeuropejskiemu bojkotowi przeciwko Rosjanom. (...) W ostatnich latach problemu w grze z Rosją nie widzieli także Chilijczycy, Irańczycy, Katarczycy, Jordańczycy, Nigeryjczycy, Serbowie, Irakijczycy czy Kameruńczycy" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Teraz głos na ten temat zabrali litewscy politycy. Według doniesień - Litwa zaapelowała do UE, aby nie organizowała zawodów z udziałem sportowców rosyjskich i białoruskich. Serwis wilno.tvp.pl informuje, iż w poniedziałek minister spraw zagranicznych tego kraju - Kęstutis Budrys brał udział w posiedzeniu Rady UE do Spraw Zagranicznych w Brukseli.

Zobacz też: Wielki skandal w ukraińskiej kadrze. Chodzi o zdradę na rzecz Rosji

- Tak nie może być. Agresorzy nie mogą być z nami na międzynarodowych wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy sportowych. Litwa wzywa UE do osobnej dyskusji na ten temat i do uzgodnienia, że dla Rosji i Białorusi nie ma miejsca w europejskich zawodach sportowych, oraz że państwa członkowskie nie będą organizować rozgrywek, w których te dwa kraje byłyby reprezentowane - powiedział (cyt. za wilno.tvp.pl).

- Ważne jest, aby utrzymać międzynarodową izolację agresora. Jest to bowiem bezpośrednio związane z kwestią odpowiedzialności - dodał.

Przypomnijmy, że pierwszym krajem, który sprzeciwił się grze z Rosją na piłkarskiej arenie międzynarodowej, była Polska. W marcu 2022 roku Biało-Czerwoni mieli zmierzyć się ze "Sborną" w półfinałowym meczu barażowym o awans na mundial w Katarze. Ostatecznie Polakom przyznano walkower, a w finale podopieczni Czesława Michniewicza ograli Szwecję.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/16 "Orły Górskiego" zostały medalistą Mundialu '74. Reprezentacja Polski zajęła:

Im jesteś starszy, tym masz większe szanse na sukces w tym quizie. Chyba, że lubisz piłkę nożną...
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji