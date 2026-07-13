Sąsiad Polski apeluje ws. Rosjan. "Tak nie może być"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) niedawno oficjalnie ogłosił tymczasowe przywrócenie w prawach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego oraz zdjęcie dotychczasowych ograniczeń wobec rosyjskich sportowców. Za tą decyzją poszły inne federacje, na czele z Międzynarodową Federacją Piłki Siatkowej (FIVB), czy Międzynarodową Federacją Tenisa Stołowego (ITTF), które podjęły tę samą decyzję.

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Litwa apeluje ws. Rosjan. "Tak nie może być"

Ta decyzja oczywiście podzieliła ludzi. Wielu z nich nie chce powrotu Rosjan dopóki trwa wojna w Ukrainie. Jednak zdaniem serwisu m.in. Sport24.ru są kraje, które nie widzą problemu, by zagrać z Rosją. "Wśród nich znalazły się Turcja, Serbia, Kazachstan i Bułgaria. Lista nie jest okazała, lecz daje do myślenia. Te kraje najpewniej sprzeciwią się ogólnoeuropejskiemu bojkotowi przeciwko Rosjanom. (...) W ostatnich latach problemu w grze z Rosją nie widzieli także Chilijczycy, Irańczycy, Katarczycy, Jordańczycy, Nigeryjczycy, Serbowie, Irakijczycy czy Kameruńczycy" - opisywaliśmy na łamach Sport.pl.

Teraz głos na ten temat zabrali litewscy politycy. Według doniesień - Litwa zaapelowała do UE, aby nie organizowała zawodów z udziałem sportowców rosyjskich i białoruskich. Serwis wilno.tvp.pl informuje, iż w poniedziałek minister spraw zagranicznych tego kraju - Kęstutis Budrys brał udział w posiedzeniu Rady UE do Spraw Zagranicznych w Brukseli.

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- Tak nie może być. Agresorzy nie mogą być z nami na międzynarodowych wydarzeniach, czy to kulturalnych, czy sportowych. Litwa wzywa UE do osobnej dyskusji na ten temat i do uzgodnienia, że dla Rosji i Białorusi nie ma miejsca w europejskich zawodach sportowych, oraz że państwa członkowskie nie będą organizować rozgrywek, w których te dwa kraje byłyby reprezentowane - powiedział (cyt. za wilno.tvp.pl).

- Ważne jest, aby utrzymać międzynarodową izolację agresora. Jest to bowiem bezpośrednio związane z kwestią odpowiedzialności - dodał.

Przypomnijmy, że pierwszym krajem, który sprzeciwił się grze z Rosją na piłkarskiej arenie międzynarodowej, była Polska. W marcu 2022 roku Biało-Czerwoni mieli zmierzyć się ze "Sborną" w półfinałowym meczu barażowym o awans na mundial w Katarze. Ostatecznie Polakom przyznano walkower, a w finale podopieczni Czesława Michniewicza ograli Szwecję.