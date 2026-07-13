Międzynarodowy Komitet Olimpijski we wtorek 7 lipca zdecydował się przywrócić w prawach członkowskich Rosyjski Komitet Olimpijski. To szeroko otwiera drzwi do powrotu rosyjskich sportowców na międzynarodowe areny, a jednocześnie może doprowadzić do bardzo skomplikowanych sytuacji.

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Bardzo mocno powrotowi Rosjan sprzeciwiała się i dalej sprzeciwia Estonia. - Nie jestem w stanie zrozumieć, jak państwa agresorów mogą podejmować próby powrotu do sportu międzynarodowego. Zachowują się tak, jakby nic się nie stało. Dopóki w Ukrainie trwają działania zbrojne, sport nie powinien być wykorzystywany do normalizacji sytuacji - mówiła kilka dni temu estońska minister kultury Heidi Purga. Jej kraj przekonał się, czym może skutkować stawianie oporu wobec udziału rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach.

Estonia straciła mistrzostwa Europy w strzelectwie z karabinu pneumatycznego, zaplanowane na marzec 2027 r. Decyzją Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC), która zapadła jeszcze przed werdyktem MKOl-u ws. Rosjan, wydarzenie zostało przeniesione z Tallina do hiszpańskiej Granady.

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"ESC uzasadniła tę decyzję, wskazując, że zawody te stanowią turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. oraz igrzysk europejskich w 2027 r., a wszyscy uprawnieni zawodnicy muszą mieć możliwość wzięcia w nich udziału. Ze względu na obowiązujące w Estonii przepisy, obywatele Rosji i Białorusi nie mogą uczestniczyć w międzynarodowych wydarzeniach sportowych" - czytamy w estońskim serwisie sport.err.ee. Dodajmy, że prawo organizacji imprezy estońska federacja otrzymała w 2023 r.

Prezes estońskiej federacji zabrał głos ws. Rosjan. "Kieruje się zasadami państwa"

Decyzję skomentował Vahur Karus, prezes Estońskiego Związku Strzelectwa Sportowego. - Oczywiście, szkoda, że nie będziemy mieli okazji gościć mistrzostw Europy w strzelectwie pneumatycznym w 2027 r. Rozumiemy, że w przypadku zawodów kwalifikacyjnych do igrzysk olimpijskich Europejska Konfederacja Strzelecka kieruje się zasadą, że wszyscy zawodnicy uprawnieni do udziału w zawodach muszą być w stanie rywalizować. Jednak Estońska Federacja Strzelecka kieruje się zasadami państwa estońskiego i nie może zezwolić obywatelom Białorusi ani Rosji na wjazd do Estonii - wytłumaczył.

Tallin miał gościć ME w strzelectwie z karabinu pneumatycznego po raz czwarty w historii. Poprzednie odbyły się w tym mieście w 1998, 2005 i 2023 roku.