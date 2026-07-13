W trakcie tegorocznego mundialu nie brakuje spotkań rozstrzyganych w dogrywkach lub rzutach karnych. Dodatkowy czas gry dość rzadko wiąże się wielkimi emocjami dla kibiców, stanowi też duże wyzwanie dla coraz mocniej eksploatowanych piłkarzy.

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Wprowadzić rewolucyjne zmiany chciałaby postać dość anonimowa dla szerszej publiczności. Tim Farrell to australijski pasjonat futbolu, zupełnie niepowiązany z jakimikolwiek strukturami piłkarskimi. Mężczyzna chciałby zupełnie wyeliminować dogrywki i rzuty karne.

Rewolucyjny pomysł Farrella. Czy jest szansa na podjęcie działania?

Według Farrella największy problem stanowią rzuty karne, które są loterią. Australijczyk dodaje, że wpływ na wygraną lub przegraną danej drużyny mają też indywidualne błędy, wynikające z wielkiej presji nałożonej na konkretnego zawodnika. Pasjonat zaprezentował już swoje pomysły w siedzibie FIFA.

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Wszystko zaczęło się w 2008 roku. "Zainspirowała go innowacja MLS"

Pomysł Australijczyka dorastał w jego głowie od wielu lat. W 2008 roku zaczął myśleć o zmianach po obejrzeniu serii rzutów karnych w finale Ligi Mistrzów między Chelsea a Manchesterem United. Innowacja Farrella ma być mocno inspirowana rozwiązaniem z MLS jeszcze z lat 90.

""Zainspirowała go innowacja MLS, wprowadzona w latach 1996-2000, polegająca na rzutach karnych, w których napastnik rozpoczynał grę na połowie boiska i musiał pokonać bramkarza jeden na jednego." - pisze ESPN.

To naprowadziło pasjonata futbolu do stworzenia koncepcji ADG, czyli "Attacker, Defender, Goalkeeper" [napastnik, obrońca, bramkarz]. Według jej założeń atakujący zawodnik miałby rozpocząć grę z piłką 32 jardy, czyli ponad 29,2 metra od bramki. 10 jardów [9,14 m] od bramki spotykałby obrońcę. Ich starcie mogłoby się skończyć faulem, trafieniem lub brakiem gola. Duże pole manewru mieliby szkoleniowcy, którzy do poszczególnych zadań mogliby za każdym razem desygnować innego zawodnika. Do tego Farrell liczy na całkowitą rezygnację z dogrywek. Według danych podanych przez ESPN w systemie Farrella współczynnik gola miałby wynosić 30%, przy rzutach karnych to 70%.

- Bramki trzeba byłoby naprawdę wywalczyć. Od zawodników nie oczekuje się, że będą strzelać gole. Nie będzie na nich tej presji, tej presji psychologicznej, żeby strzelać. Jeśli nie zdobędziesz bramki, po prostu część gry. Jeśli strzelisz, to fantastycznie - podkreśla sam Farrell, w rozmowie z ESPN.

- Myślę, że to było zaraz po MŚ w RPA i wielu ludzi było na wakacjach. Wszedłem do ogromnego holu. Nikogo tam nie było. Absolutnie nikogo. Spotkałem się z ówczesnym szefem sędziów. Korespondowałem z kimś innym, chyba z sekretarzem generalnym za czasów Seppa Blattera. Chyba powiedział szefowi sędziów: "ten facet będzie w mieście. Ma taki pomysł. Po prostu z nim porozmawiajcie". Szef sędziów, i wcale go nie krytykuję, nie chciał tam być i to jest w porządku - dodaje Australijczyk, wracając do pomysłu, który przedstawił FIFA jeszcze w 2010 roku.

Obecnie ze względu na rozwój technologii istnieją dużo większe szanse na przeprowadzenie testów, niezbędnych do sprawdzenia w praktyce innowacji Australijczyka.