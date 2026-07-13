Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zalecił zniesienie kluczowych sankcji wobec sportowców z Rosji 7 maja 2026 roku. Decyzja oznaczała anulowanie wcześniejszych zaleceń z 2022 i 2023 roku które nakazywały międzynarodowym federacjom wykluczenie Rosjan z rywalizacji. Na tym jednak nie koniec, 7 lipca 2026 roku MKOl tymczasowo przywrócił w prawach Rosyjski Komitet Olimpijski. W praktyce otwiera to dla Rosjan furtkę do startu w eliminacjach olimpijskich. Do zaleceń MKOl coraz mocniej dostosowują się światowe władze konkretnych dyscyplin sportu - niedawno decyzję ogłosiła choćby siatkarska FIVB.

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ITTF zniósł wszelkie sankcje wobec rosyjskich tenisistów stołowych

Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF) podjęła decyzję ws. rosyjskich sportowców i wycofała się z wcześniejszych zakazów. Rosjanie od 28 lipca będą mogli uczestniczyć w zawodach bez jakichkolwiek ograniczeń, w tym ze swoimi symbolami narodowymi. Informację przekazało biuro prasowe Rosyjskiej Federacji Tenisa Stołowego (RTTF).

"Zarząd Wykonawczy ITTF rozważył kwestię udziału sportowców z rosyjskimi paszportami w zawodach ITTF. Po przeanalizowaniu sprawy Zarząd Wykonawczy zatwierdził pełne przywrócenie udziału sportowców z rosyjskimi paszportami w zawodach ITTF od 28 lipca 2026 roku. Podejmując decyzję, Zarząd Wykonawczy wziął pod uwagę między innymi decyzję MKOl z 7 lipca" - poinformował ITTF w liście przekazanym agencji TASS przez serwis prasowy FNTR.

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Rosyjscy tenisiści stołowi od sierpnia 2023 roku mogli brać udział w zawodach jako sportowcy neutralni. Od kwietnia tego roku ITTF zniósł ograniczenia dla juniorów, dzięki czemu Rosjanie znów mogli startować z własną flagą i hymnem.

24 lutego 2022 roku rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa do dziś.