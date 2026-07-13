Jakub Kamiński w zeszłym tygodniu został zaprezentowany jako gracz Benfiki. Reprezentant Polski ma już za sobą nieoficjalny debiut, w sobotę 11 lipca zaliczył nieco ponad 30 minut w sparingu z Flamengo (1:2). Niebawem ma czekać go dużo większe wyzwanie.

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Jakub Kamiński dopiero co założył koszulkę Benfiki, a teraz takie wieści przed Ligą Europy

Mecz towarzyski z brazylijskim zespołem w pierwszym składzie zaczął Jaden Umeh (grał od początku też w dwóch wcześniejszych zamkniętych grach kontrolnych), który w 20. minucie został ostro potraktowany przez Emersona Royala. W efekcie 18-latek został zmieniony w trakcie pierwszej przerwy na nawodnienie (wszedł za niego Gianluca Prestianni), a teraz zmaga się z kontuzją. "Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, Jaden! Jesteśmy z tobą" - napisała Benfica na X w niedzielę 12 lipca.

Ta sytuacja może mieć dalej idące konsekwencje w kontekście nadchodzącej rywalizacji z Sankt Gallen w drugiej rundzie eliminacji Ligi Europy. "Poważna kontuzja Umeha stawia Kamińskiego w trudnej pozycji. Polski skrzydłowy, który trafił do ośrodka treningowego w Seixal na początku zeszłego tygodnia, ma wyjść w podstawowym składzie na mecz z St. Gallen" - przekazał portugalski dziennik "A Bola". Pierwsze spotkanie odbędzie się 23 lipca w Szwajcarii (rewanż tydzień później w Lizbonie).

"To powinno skłonić Marco Silvę do postawienia na Kamińskiego"

Kontuzja mięśniowa Irlandczyka, która ma go wykluczyć z gry na trzy miesiące, "budzi obecnie poważne obawy w Seixal, gdzie aż nazbyt widoczny jest brak skrzydłowych". "To powinno skłonić Marco Silvę do postawienia na Kamińskiego", który dopiero przyszedł, ale jest zawodnikiem gwarantującym bardzo solidny poziom. Zresztą w sparingu z Flamengo miał już pierwsze przetarcie na lewym skrzydle.

"Choć Polak dotarł do Lizbony dopiero na początku zeszłego tygodnia, braki kadrowe na bokach sprawiają, że prawdopodobnie zostanie od razu rzucony na głęboką wodę - jego miejsce w wyjściowym składzie na mecz z St. Gallen jest niemal pewne" - podkreślono.

Tener Silva ma ograniczone pole manewru na skrzydłach z różnych powodów. Dopiero w ćwierćfinałach z mundialem pożegnali się Andres Schjelderup (Norwegia) i Dodi Lukebakio (Belgia), więc ledwie zaczęli urlopy i do treningów wrócą za jakiś czas. Wspomniany Schjelderup najpewniej będzie rywalem Kamińskiego do gry na lewej stronie.

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Obecnie do dyspozycji szkoleniowca są głównie młodzi piłkarze oraz bardziej doświadczeni Bruma i Tiago Gouveia, którzy raczej nie są w jego planach. Szkoleniowiec może też oddelegować na bok Rafę Silvę - on z Flamengo zagrał na prawej stronie, lecz 33-latek jest efektywniejszy jako ofensywny pomocnik.

- Zanim dołączył do nas Kamiński, nie mieliśmy nawet pomysłu na obsadę skrzydeł, na przykład w pierwszym meczu. Wystawienie tam Rafy mogłoby być jakimś rozwiązaniem - mówił Marco Silva po starciu z Flamengo.

Zanim Benfica zmierzy się z Sankt Gallen w Lidze Europy, to rozegra jeszcze jeden sparing. W piątek 17 lipca zagra z Villarrealem.