Wielki skandal w ukraińskiej kadrze. Chodzi o zdradę na rzecz Rosji

Już sam fakt, że Julija Żurawok zdecydowała się pracować w Rosji, wystarczył, żeby wybuchł skandal. A na tym nie koniec, bo była biathlonistka jest trenerką w klubie założonym przez byłego rosyjskiego wojskowego. Nie było zaskoczeniem, że ukraińskie media zaczęły pisać o zdradzie.

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Żurawok tłumaczy się z wyjazdu do Rosji. Jej wpis polubiła legenda ukraińskiego biathlonu

Na tym się nie skończyło. Żurawok opublikowała na Instagramie (który w Rosji jest nielegalny) wpis, w którym postanowiła wytłumaczyć swoją decyzję. I dolała oliwy do ognia.

"Jak pięknie, że nagle każdy o mnie sobie przypomniał. Mam tylko jedno pytanie. Gdzie byliście, gdy skończyła się moja kariera? Gdzie byliście, gdy żadna szkoła sportowa nie zaoferowała mi pracy?" - pyta Żurawok. Była biathlonistka tłumaczy, że po karierze zaczęło się dla niej "zwykłe życie".

"Wielu z was wie, że przechodziłam przez trudny okres, że musiałam się łapać jakiejkolwiek okazji, żeby przetrwać. Na nowo musiałam się uczyć żyć. I gdzie byliście, gdy potrzebowałam waszej pomocy? Kiedy brałam jakąkolwiek pracę, pracowałam na zmywaku i tylko próbowałam się nie załamać? Wielu z was o tym wiedziało i udawało, że tego nie widzi" - dodała.

"Podjęłam tę decyzję świadomie i jej nie żałuję. Dziś jestem tam, gdzie mnie cenią. Jestem tam, gdzie potrzebują mojej wiedzy i doświadczenia. Tylko ci, którzy byli ze mną, gdy miałam problemy, mają prawo mnie oceniać" - podsumowała Żurawok.

Ukraińskie media zwróciły uwagę nie tylko na to, co napisała Żurawok, ale również na reakcję środowiska sportowego. A ta jest pozytywna. Wśród osób, które polubiły post byłej biathlonistki, znalazły się Waleria Dmitrenko, Anna Krywonos, Lubow Kypjaczenkowa, Nadija Biełkina i junior Ołeksandr Biłanenko. Portal champion.com.ua podkreśla, że wszyscy w poprzednim sezonie reprezentowali Ukrainę.

Największym zaskoczeniem było jednak polubienie od Wałentyny Semerenko. To jedna z legend ukraińskiego biathlonu, zdobywczyni złotego medalu na igrzyskach olimpijskich w Soczi oraz wielokrotna medalistka mistrzostw świata i Europy. Zaledwie kilkanaście dni temu jej siostra - Wita Semerenko - opublikowała nagranie z rodzinnej miejscowości, która została zniszczona przez rosyjskie bombardowanie.