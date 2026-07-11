Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie ogłosił tymczasowe przywrócenie w prawach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego oraz zdjęcie dotychczasowych ograniczeń wobec rosyjskich sportowców. To sprawia, że Rosjanie po raz pierwszy od 2022 roku będą mogli wziąć udział w kwalifikacjach olimpijskich. Decyzja MKOl sprawiła jednak, że wybuchł niemały skandal.

REKLAMA

Zobacz wideo Jakim cudem Rosjanie są na igrzyskach? „Obśmiali sankcje"

Skandaliczna decyzja MKOl i FIVB. "Nie powinniśmy wpuścić Rosjan"

Do rywalizacji międzynarodowej bowiem Rosjan dopuściła także Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB). Odwieszenie rosyjskich klubów, kadry narodowej i samych sportowców oznacza tylko jedno - mogą oni wrócić do gry w Lidze Narodów oraz zagrać na przyszłorocznych mistrzostwach świata, które odbędą się w Polsce. A przynajmniej w teorii, bo na to nie zamierza pozwolić prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS), Sebastian Świderski.

- To za wcześnie jeszcze, by mówić o jakichś ostatecznych decyzjach. Jesteśmy również zobowiązani decyzjami naszego rządu. Ciężko wyobrazić sobie, żeby Rosjanie przyjechali do Polski, nie mając wiz i możliwości wjazdu. FIVB nie może nam nakazać złamania prawa krajowego. Potrzebujemy trochę czasu, bo to świeża decyzja i musimy wypracować strategię działania w tej sprawie - powiedział, cytowany przez WP SportoweFakty.

Z takim postawieniem sprawy przez Świderskiego zgadza się także znany dziennikarz i komentator sportowy, Andrzej Person. W rozmowie na antenie Polsatu Sport w ramach programu "Magazyn Polskiego Sportu" stanowczo wypowiedział się na temat przywrócenia Rosjan do rywalizacji w światowym sporcie.

- Nie powinniśmy Rosjan wpuścić. Nawet gdyby miano nam te mistrzostwa zabrać... Mam nadzieję, że nie, że jednak FIVB trochę ochłonie, skoro MKOl wydał wytyczne, że federacja decyduje. Ale ja startu Rosjan na mistrzostwach świata w przyszłym roku w Gdańsku czy innych miastach sobie nie wyobrażam - zaznaczył.

Person nie gryzł się w język. "Trump ma na to ogromny wpływ"

Person nie ma też wątpliwości co do tego, kto stoi za decyzjami MKOl. W jego opinii jest to prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. Nie od dziś przecież wiadomo, że ma on świetne relacje z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem.

- Trump ma na to ogromny wpływ, bo powiedział wprost, że jeśli nie będzie Rosjan, to nie będzie igrzysk w Los Angeles, krótka piłka. I to jest dopiero przerażające, że on decyduje. Że ten cały gigantyczny monopol bogatych ludzi, krajów i tego "lepszego" świata wpływa na to, co się wokół sportu dzieje. Ja w to nie wierzyłem przez dłuższy czas, ale dzisiaj nie mam wątpliwości, że MKOl pod jego naciskiem przyjął, że Rosjanie będą startowali w Los Angeles - stwierdził komentator.

Rosyjscy sportowcy, kluby i reprezentacje narodowe pozostawały zawieszone od 2022 roku. Wówczas w lutym rozpoczęła się pełnoskalowa inwazja tamtejszych wojsk na terytorium niepodległej Ukrainy. Wojna za naszą wschodnią granicą trwa do dziś, lecz coraz więcej federacji sportowych przymyka na to oko.

Zobacz też: Sensacja w Lidze Narodów! Pogromczynie Polek po prostu zmiażdżone