Mirosław szczerze o współpracy z Abramowicz. "Praktycznie cały czas"

Daria Abramowicz znana jest przede wszystkim ze współpracy z Igą Świątek. Psycholożka regularnie jeździ z nią na turnieje i gości w jej boksie w trakcie meczów. - W sumie jestem na wyjazdach z Igą około 270 dni w roku - wyznała w czerwcu tego roku w rozmowie z "Wyborczą". Dlatego też bywa krytykowana przez część ekspertów ze względu na zbyt bliską relację ze swoją klientką. Nie każdy jednak wie, że z pomocy Abramowicz korzysta również... Aleksandra Mirosław. Jak wygląda to w jej przypadku?

Mistrzyni olimpijska we wspinaczce o współpracy z Abramowicz opowiedziała w programie "Dwa fotele" na kanale Meczyki. - Ja ze swoją psycholog, Darią Abramowicz, jestem w kontakcie praktycznie cały czas. Oczywiście, kiedy przychodzi moment startu, nie jest tak, że siedzę z telefonem w ręku i piszę do niej, co mam teraz zrobić - to tak nie działa - stwierdziła.

Z oczywistych względów Mirosław nie może liczyć na stałą obecność psycholożki. Mimo to praktycznie zawsze, kiedy tego potrzebuje, może liczyć na rozmowę. - Nasz kontakt trwa cały czas. Jeśli coś się dzieje, mogę do niej napisać lub zadzwonić, niezależnie od tego, gdzie jest i gdzie ja akurat jestem. Nigdy nie czułam się odsunięta czy niezaopiekowana. Daria stworzyła dla mnie przestrzeń bezpieczną, w której mogę powiedzieć wszystko, co w duszy gra. I jest to przestrzeń wolna od ocen. Najważniejsze jest dla mnie to, że mam do niej ogromne zaufanie - chwaliła złota medalistka z Paryża.

To on "zastępuje" Abramowicz. "Daria go trochę nawiguje"

Na brak wsparcia nasza sportsmenka nie może narzekać również w trakcie zawodów. Wtedy w rolę psychologa potrafi wcielić się jej trener oraz mąż Mateusz Mirosław. - Mateusz współpracuje z Darią. Jest z nią w kontakcie. Daria go trochę nawiguje, jak może mi pomóc w czasie startu - wyjaśniła.

Aleksandra Mirosław pracę Darii Abramowicz chwaliła zresztą już wcześniej. W maju tego roku po zwycięstwie w zawodach Pucharu Świata w Wujiang i na Bali dziękowała przede wszystkim jej oraz mężowi. - Chcę im podziękować za to, że byli przy mnie. Że byli obecni i dostępni. Dzięki nim spojrzałam na proces z zupełnie innej strony - pisała na Instagramie.