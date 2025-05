Temat relacji Świątek z Abramowicz powraca. "Osoba niezbędna do życia"

"Im dłużej trwa słabszy sezon Igi Świątek, tym częściej widzimy, jak bardzo mentalnie jest zblokowana. Jak się usztywnia, a w końcu rozpada, przeklina, płacze. Najwyższy czas, by wywołać do tablicy psycholożkę Darię Abramowicz. Tym bardziej że pojawia się wiele pytań o standardy jej pracy" - podkreślał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl. I faktycznie, w ostatnim czasie wokół psycholożki pojawiło się sporo kontrowersji.

Kibice i eksperci zauważyli, że więź, która łączy tenisistkę z Abramowicz, dawno wykroczyła już poza relację, która na co dzień wiążą psycholożkę z pacjentem. W końcu ta jeździ ze Świątek nie tylko na turnieje, ale nawet na wakacje. Niektórzy zaczęli domagać się jej zwolnienia, ale zawodniczka wzięła Abramowicz w obronę. Jolanta Rusin-Krzepota, była trenerka Świątek od przygotowania fizycznego, ujawniła nawet na łamach naszego portalu, że przed laty odeszła z teamu Polki, a jednym z powodów było podważanie przez psycholożkę jej pozycji w zespole. To pokazuje, jak wielki wpływ na sztab Igi ma Abramowicz.

Mirosław Żukowski potwierdza doniesienia ws. Abramowicz. "Najważniejszy członek tego teamu"

Teraz doniesienia na temat roli Abramowicz w sztabie Świątek potwierdził Mirosław Żukowski, były szef działu sportowego w "Rzeczpospolitej". Przyznał, że w przeszłości tenisistka faktycznie potrzebowała pomocy, bo była "zawodniczką rozdygotaną" i w tej kwestii Abramowicz "zadanie wykonała". Tylko że teraz najpewniej ta relacja zaszła za daleko.

- Trzeba zadać sobie pytanie, czy Iga jest zdolna w ogóle nie tylko do gry w tenisa, ale do życia bez Darii Abramowicz - zaczął ekspert tenisa w "Podkaście specjalnym" na kanale PolitykaPL na YouTube. - Bo boję się, że to może być tak, że została wytworzona potrzeba, którą Daria Abramowicz zaspokoiła i w tej chwili to już jest związek wykraczający poza psychologiczne doradztwo na polu sportowym. To jest już osoba niezbędna Idze do życia, po prostu - kontynuował.

Jego zdaniem taka sytuacja jest również trudna dla szkoleniowców Świątek. - Team taki jak ze Sierzputowskim, Wiktorowskim i Fissette'em teraz musi się z tym liczyć. Wszyscy to wiedzą, że Daria Abramowicz jest tak naprawdę najważniejszym członkiem tego teamu - zaznaczał.

Kryzys Świątek trwa. Nie jest już faworytką

W kolejnej części rozmowy Żukowski odniósł się do obecnego kryzysu tenisistki. Zauważył, że z pewnością Swiątek nie pomagają "ataki na Darię". A teraz dochodzi do tego również spora presja związana z Rolandem Garrosem i obroną tytułu.

- Do tej pory, jak analizowaliśmy drabinkę wielkoszlemowego turnieju, to się zastanawialiśmy, kiedy Iga może trafić na Sabalenkę, Rybakinę czy - nie daj Boże - w jej połówce będzie Ostapenko, a w tej chwili zastanawiamy się, czy Iga wygra dwa mecze. I to się zmieniło - podkreślał.

Świątek ma za sobą już jedno spotkanie we Francji. W pierwszej rundzie pokonała 6:3, 6:3 Rebeccę Sramkovą. Na kolejnym etapie zmierzy się z Emmą Raducanu. Mecz odbędzie się najpewniej w środę 28 maja, ale godzina nie jest jeszcze znana.