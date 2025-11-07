Wpadka Roberta Kubicy! Może kosztować mistrzostwo świata

Wyścig "8 Hours of Bahrain" to impreza kończąca sezon World Endurance Championship. Zespół AF Corse, w którym Robert Kubica jeździ wraz z Philem Hansonem i Yifei Ye pojechał do Bahrajnu z szansami na zdobycie tytułu mistrzowskiego, choć zdecydowanie mają co odrabiać. Tracą aktualnie 13 punktów w klasyfikacji generalnej do innej załogi Ferrari, tej z numerem 51 w fabrycznym samochodzie Ferrari. Nadzieję daje przede wszystkim to, że wyścigi ośmiogodzinne są w WEC punktowane z mnożnikiem x1,5, czyli za zwycięstwo np. zamiast standardowych 25-ciu punktów jest do zdobycia 38.

AF Corse nadal ma szanse. Choć teraz znacznie mniejsze

Jednak do zwiększenia swoich szans na walkę o podium oraz ostateczny triumf w klasyfikacji generalnej, AF Corse potrzebowało udanych kwalifikacji. Robert Kubica, na którego to barkach spoczął obowiązek walki na tym etapie, świetnie zaprezentował się w sesji treningowej, zajmując trzecie miejsce. Dawało to nadzieję, że jego włoski zespół będzie w stanie zawalczyć może nawet o pole position. Niestety rzeczywistość tak kolorowa nie była.

Podczas gdy rywale zwiększyli tempo, Polak miał w kwalifikacjach kłopoty, by wycisnąć z samochodu coś więcej. Pod znakiem zapytania stanął udział AF Corse w decydującej części kwalifikacji dla najszybszych dziesięciu aut i niestety Kubica nie poprawił czasu na tyle, by się do niej dostać. Ostatecznie skończył na 12. miejscu z czasem 1:48.186.

Kubica szczery po słabych kwalifikacjach

- Biorąc pod uwagę to, czym dysponujemy, to nie były złe kwalifikacje. Nie zrobiliśmy żadnych przygotowań pod kwalifikacje. To taki tor, z taką degradacją, że w tłoku dużo się traci. Trzeba będzie uważać na starcie, to ostatni wyścig, więc chcą się pokazać. Tu spokojna głowa może zaprowadzić dalej - powiedział po kwalifikacjach Kubica, cytowany przez Aldonę Marciniak.

Prowadząca w klasyfikacji generalnej załoga Ferrari nr 51, którą w kwalifikacjach reprezentował były kierowca Alfy Romeo w Formule 1 Antonio Giovinazzi, zajęła siódme miejsce. Ośmiogodzinna rywalizacja w Bahrajnie, która rozstrzygnie losy mistrzostwa świata, startuje w sobotę 8 października o 12:00 czasu polskiego.