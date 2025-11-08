Powrót na stronę główną
Ależ wieści ws. Marciniaka! Posędziuje hit z udziałem zwycięzcy Ligi Mistrzów
Szymon Marciniak wciąż ma status jednego z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. Saudyjczycy od dłuższego czasu próbują namówić Polaka, by sędziował wyłącznie w ich lidze. Marciniak na razie odmawia współpracy na wyłączność. Ale okazuje się, że polecial właśnie na konkretny mecz do Arabii Saudyjskiej. Jak podaje TVP Sport, arbiter zabrał też swoich asystentów.
Szymon Marciniak sędziował prawie wszystkie finały najważniejszych rozgrywek piłkarskich. Ma na koncie mecze o tytuł w Lidze Mistrzów, Klubowych Mistrzostwach Świata FIFA (w starej formule) i mistrzostw świata. Pozycję Marciniaka w światowej piłce chcą wykorzystać Saudyjczycy, którzy chcą promować swój kraj poprzez futbol, proponując gwiazdom ogromne kontrakty. To część ich strategii przed mundialem w 2034 r., który będą organizować.

Marciniak będzie sędziował w Arabii Saudyjskiej

Marciniak jest na celowniku Saudyjczyków od dłuższego czasu. Marzy im się mieć Polaka na wyłączność. Ale ten nie zdecydował się na definitywne przenosiny na Półwysep Arabski. Wciąż pracuje przy meczach w rozgrywkach pod egidą UEFA. Ale okazyjnie lata do Arabii Saudyjskiej. Już w zeszłym sezonie pracował przy trzech meczach tamtejszej ligi, w tym dwóch z udziałem Al Nassr, w którym gra Cristiano Ronaldo.

Wygląda na to, że współpraca na linii Marciniak - Saudyjczycy przy pojedynczych meczach będzie kontynuowana. Jak podaje Rafał Rostkowski na łamach sport.tvp.pl, Marciniak poleciał na Bliski Wschód, by sędziować sobotni hit ligi saudyjskiej Al Ittihad - Al Ahli Dżudda (godz. 18:30 czasu polskiego). To starcie mistrza Arabii Saudyjskiej z ostatnim triumfatorem Azjatyckiej Ligi Mistrzów. To będzie pierwszy mecz Marciniaka u Saudyjczyków w tym sezonie.

Według Rostkowskiego razem z Marciniakiem do Arabii Saudyjskiej udali się Arkadiusz Kamil Wójcik, Tomasz Listkiewicz (liniowi) i Tomasz Kwiatkowski (VAR).

Marciniak miał zapewnić Pierluigiego Collinę, szefa Komisji Sędziowskiej FIFA, że do przyszłorocznego mundialu będzie do dyspozycji PZPN-u, UEFA i światowej federacji. Potem nie wiadomo, może przyjąć ofertę Saudyjczyków i pracować u nich na stałe.

Szymon Marciniak pracował w tym sezonie przy 15 meczach - dziewięciu w PKO Ekstraklasie, trzech w Lidze Mistrzów, dwóch w kwalifikacjach do LM i jednym w STS Pucharze Polski. W środę sędziował przy okazji spotkania Manchesteru City z Borussią Dortmund (4:1), pokazał trzy żółte kartki.

