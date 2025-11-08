W Warszawie powstanie nowy stadion. Trzaskowski ogłosił. "Jedziemy"

Polonia Warszawa marzy o powrocie do PKO Ekstraklasy po ponad dekadzie. Jednak chciałaby wrócić, mając do dyspozycji obiekt godny goszczenia meczów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Stadion przy ul. Konwiktorskiej 6 przypomina relikt przeszłości. "Czarne Koszule" marzą o arenie większej niż obecna. W połowie października władze stolicy zdecydowały, że wreszcie ruszą z budową całkowicie nowego ośrodka - ze stadionem na kilkanaście tysięcy miejsc, nową halą sportowo-widowiskową, Centrum Wsparcia Sportu z częścią rehabilitacyjną i komercyjną, parkingiem i placem miejskim z zielenią.

Nowe szczegóły ws. stadionu Polonii. Kolejny krok

Wiadomo, że na budowę nowych obiektów potrzeba kilka lat, ale miasto właśnie wykonały kolejny krok. Jak poinformował w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, ogłoszono przetarg na realizację budowy. Do składania ofert zaproszono cztery firmy.

"Polonia wraca do gry. A w grze o realizację projektu Młodzieżowego Centrum Sportu przy ul. Konwiktorskiej w partnerstwie publiczno-prywatnym są 4 konsorcja. Dziś zaprosiliśmy je do składania ofert. Jedziemy dalej" - oznajmił Trzaskowski. Na grafice widoczne są nazwy zaproszonych firm.

Więcej szczegółów podała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, która jest mocno zaangażowana w odnowę sportowych obiektów w stolicy Polski. Na wyłonienie realizatora projektu MCS Polonia trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy. To czas dla zaproszonych firm na przygotowanie ofert, które później zostaną ocenione.

"Odnośnie modernizacji ośrodka przy ul. Konwiktorskiej 6, gdzie powstaje Młodzieżowe Centrum Sportu, urząd miasta zaprosił Uczestników postępowania do składania ofert w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Uczestnicy będą mieli kilka miesięcy na przygotowanie i złożenie swoich propozycji. Następnie oferty zostaną ocenione i wybrana zostanie najkorzystniejsza z nich. Po tym etapie miasto zawrze z partnerem umowę PPP. Partner prywatny sfinansuje, wybuduje i utrzymywać będzie obiekty przez czas trwania umowy. Miasto w momencie oddania ośrodka do użytku płacić będzie za tzw. dostępność. Partner prywatny otrzyma również prawo do czerpania zysku z eksploatacji Obiektów Celu Komercyjnego, czyli parkingu podziemnego i Centrum Wsparcia Sportu. Oferenci, a są to cztery konsorcja, przeszli wszystkie rundy negocjacyjne. Wysłanie zaproszeń jest ostatnim etapem postępowania" - ogłosiła Kaznowska.

Przewiduje się, że nowy stadion Polonii będzie miał nawet 16 tys. miejsc. Projekt jest realizowany w ścisłej współpracy z klubem.

Zgodnie z proponowanym przez urząd planem najpierw mają powstać nowy parking, hala oraz Centrum Wsparcia Sportu. Szacuje się, że czas budowy tych obiektów potrwa do 28 miesięcy. Później będzie budowany stadion - trzy z czterech trybun mają powstać w ciągu 28 miesięcy. Potem ruszy budowa nowej trybuny zachodniej, czy głównej na stadionie Polonii. Ta ma zostać przebudowana w ciągu 16 miesięcy.

"Ostateczny termin realizacji całej inwestycji będzie zależał od wybranej oferty, ponieważ czas wykonania stanowi jedno z kryteriów oceny" - czytany na stronie Urzędu Miasta.

W tabeli Betclic 1. Ligi Polonia Warszawa zajmuje 12. miejsce z dorobkiem 20 punktów po 15 meczach. Do szóstego Ruchu Chorzów traci cztery punkty, więc baraże są w zasięgu "Czarnych Koszul". Stołeczni zagrają dziś o godzinie 14:30 na wyjeździe z liderem rozgrywek, Wisłą Kraków.