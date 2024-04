Inwestycja marzeń w Warszawie. Wiceprezydent potwierdza sensacyjne wieści

Tauron Arena w Krakowie jest największą halą sportową w Polsce i ma całkowitą pojemność ok. 20 tys. Na drugim miejscu plasuje się PreZero Arena w Gliwicach (ok. 17 tys.), a na trzecim Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu (ok. 15 tys.). Do grona obiektów, które mogą pomieścić ponad 10 tys. kibiców, należą też Atlas Arena w Łodzi (ok. 13 tys.) oraz katowicki "Spodek" - ok. 11 tys. Możliwe, że niebawem doczekamy się kolejnej takiej hali.

Wiceprezydent Warszawy przekazała świetne wieści. Szykuje się gigantyczna inwestycja

Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zdradził niedawno, że planuje właśnie budowę takiego obiektu w Warszawie. - Wraca czas, kiedy budujemy duże obiekty sportowe, ważne dla Polski. Warszawa i Polska potrzebują hali narodowej. Miejsce przy PGE Narodowym jest najlepszą do tego lokalizacją - oznajmił. Ma jednak problem, gdyż były minister sportu Piotr Gliński przejął niegdyś teren i przeznaczył go pod Muzeum Techniki.

Stacja RDC podała w środę, że pomimo tego rozpoczęły się już konkretne rozmowy w tej sprawie między ratuszem a ministerstwem sportu, które miałoby być inwestorem. - Duża hala narodowa powinna powstać w Warszawie. Jest ona po prostu potrzebna. Warszawę, ale i Polskę omija wiele imprez sportowych przez to, że nie mamy takiej hali - przekazała wiceprezydentka Warszawy Renata Kaznowska.

Wiceprezydentka ma takie samo zdanie, jak minister sportu, że idealnym miejscem na budowę tego obiektu byłby teren niedaleko Stadionu Narodowego. - Tam może powstać hala na 18 do nawet 23 tysięcy widzów. Jest to więc świetne miejsce, bardzo dobrze skomunikowane, przygotowane, jest gotowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Szacujemy, że koszt wyniesie około półtora miliarda złotych plus VAT - oznajmiła.

Gdyby jej słowa się potwierdziły, oznaczałoby to powstanie największego obiektu w Polsce. Nie musi być to jednak ostatnia taka inwestycja. Jakiś czas temu informowaliśmy, że Uniwersytet Warszawski podjął zaskakującą decyzję i po zaledwie 17 latach zburzy Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy Banacha. Na jego miejscu powstanie za to finansowana z budżetu państwa hala, która będzie kosztować ok. 138 mln złotych.