Oto cała prawda o Podolskim. Jego kolega przemówił

Lukas Podolski przeniósł się do Górnika Zabrze w 2021 roku. W bieżącym sezonie rozegrał 23 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. Niemiec nie pomaga Górnikowi jedynie na boisku. W ostatnich miesiącach odpowiadał między innymi za organizację obozów, angażował się również w transfery zawodników lub sprowadził inwestorów do Polski.

Sebastian Musiolik powiedział, jaki jest Podolski

W skrócie Podolski jest bardzo zaangażowany w pomoc Górnikowi. W klubie panuje ogromny bałagan. Nie ma tam obecnie prezesa ani dyrektora sportowego, pojawiły się problemy z wypłacaniem pensji. Podolski nie odpuszcza również w tej sytuacji i obwinia o to władze miejskie. O zawodniku wypowiedział się jego klubowy kolega Sebastian Musiolik. I zwrócił uwagę, za co jest najbardziej szanowany.

- Imponujące, że robi to wszystko bezinteresownie. Pomaga temu klubowi na boisku i poza nim. W meczach daje z siebie wszystko, dalej można na niego liczyć, ma jakość, dokłada liczby. Na co dzień zaś robi… wszystko. O wielu rzeczach nawet nie mówi publicznie, nikt o tym nie wie, a on i tak działa. Piłkarz czy działacz? I tu, i tu jego funkcja w Górniku jest bezcenna - powiedział w rozmowie z Weszło.

Musiolik podkreślił, że najbardziej imponuje mu jego bezinteresowność. - Nie ma za wielu takich postaci w polskiej piłce, nawet szerzej: w światowej piłce. Podkreślam cały czas bezinteresowność jego intencji i działań. Gdyby skończył grać, miałby co robić, mnóstwo ma swoich biznesów. Podejrzewam też, że cały czas spływają do niego oferty z takich miejsc, gdzie pożyłby o wiele lepiej niż w Zabrzu. I, oczywiście, lepiej by zarobił. Ale on tu jest, od kilku lat, to tylko pokazuje, jakim jest człowiekiem. Od pierwszego dnia było to już jednak widać, jak on się angażuje, jak on tym żyje, chapeau bas. Czuję się zaszczycony, że na ścieżce swojego życia czy kariery spotkałem kogoś takiego formatu - dodał.

Sebastian Musiolik jest piłkarzem Górnika Zabrze od lata zeszłego roku. Wówczas trafił tam z Rakowa Częstochowa. W bieżącym sezonie rozegrał 31 meczów, w których strzelił sześć goli i zaliczył siedem asyst. Górnik Zabrze po 29 kolejkach zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów.