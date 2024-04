Probierz nagle wstał do Wojewódzkiego i się zaczęło. "Dyskusje z amatorami" [WIDEO]

Wygrana z Walią w finale baraży sprawiła, że reprezentacja Polski na szczęście pojedzie na mistrzostwa Europy, na co jeszcze kilka miesięcy temu się nie zanosiło. Obecnie Michał Probierz i jego sztab intensywnie pracują nad logistyką, jednostkami treningowymi oraz przede wszystkim kadrą, którą zabiorą na turniej. Być może selekcjoner znów zaskoczy nieoczywistymi powołaniami, jak bywało podczas ostatnich zgrupowań.

REKLAMA

Zobacz wideo Michał Probierz odpowiada na głośny tekst Sport.pl. Mocna polemika. "Dobrze, że się prześlizgnęliśmy"

Probierz wstał z kanapy i zrobił to. Wojewódzki nie wiedział, co powiedzieć

W ramach promocji niemieckiego Euro, na którym zagrają Polacy, Probierz zagościł w programie "Kuba Wojewódzki". Premiera odcinka odbędzie się we wtorek 23 kwietnia o godz. 22:40, jednak w sieci już teraz można obejrzeć humorystyczny fragment rozmowy obu panów. W pewnym momencie Wojewódzki zapytał wprost, dlaczego nasza kadra często gra aż tak bardzo defensywnie, nie potrafiąc przeprowadzić składnych akcji pod bramką przeciwnika.

- Dlaczego my, wiedząc, że tu jest bramka przeciwnika, jak przekroczymy tę linię, to zaraz piłkę podajemy znowu do tyłu? A nasza bramka jest tu - pytał prowadzący, pokazując wszystko na tablicy z zarysem boiska piłkarskiego. W tym momencie Michał Probierz nagle wstał z kanapy i wziął marker. - Michał, proszę. Brawo! Będzie wyjaśnione - krzyczał Kuba Wojewódzki. Finalnie pisak nie był mu potrzebny.

Selekcjoner podszedł do tablicy i... przewrócił kartkę na czystą stronę. - Tu nie ma boiska - zaapelował zaskoczony prowadzący. - Takie dyskusje z amatorami... - wypalił Probierz, na co widownia zareagowała gromkimi brawami. Wojewódzki stanął wbity w ziemię i nie znalazł żadnej słownej riposty. We wtorek dowiemy się, o czym jeszcze selekcjoner reprezentacji Polski opowiedział w programie TVN-u.

Do rozpoczęcia mistrzostw Europy pozostały niecałe dwa miesiące. W grupie D nasza kadra zmierzy się z Holandią, Austrią i Francją.

Terminarz reprezentacji Polski na grupowe mecze Euro 2024