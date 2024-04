Wojewódzki powiedział o końcu Lewandowskigo. Wymowna odpowiedź Michała Probierza

FC Barcelona odpadła z rozgrywek Ligi Mistrzów. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza przegrał 1:4 z Paris Saint-Germain w rewanżu w Katalonii. Barcelona przegrała też 2:3 z Realem Madryt w El Clasico, przez co szanse na obronę mistrzostwa Hiszpanii drastycznie spadły. W obu spotkaniach niezbyt dobrze zagrał Robert Lewandowski, o czym świadczy fakt, że przeciwko Realowi został zmieniony w 65. minucie przez Ferrana Torresa. - Robert nie rozegrał dobrego spotkania, ale nie bez powodu. Nie miał zbyt wielu okazji - mówił Andrzej Juskowiak, były reprezentant Polski.

"To smutne zakończenie smutnego sezonu Barcelony. Półtoragodzinne podsumowanie ostatnich miesięcy. Kibice narzekają na Lewandowskiego, że zniknął w kolejnym ważnym meczu" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl. Hiszpańskie media niejednokrotnie informują, że Barcelona mogłaby rozstać się z Lewandowskim. Jego następcą, zgodnie z ostatnimi doniesieniami, mógłby zostać Alexander Isak z Newcastle United.

Probierz mówi o Lewandowskim. "90 proc. anonimowych ludzi"

Temat Lewandowskiego pojawił się podczas programu "Kuba Wojewódzki" w TVN-ie, gdzie gościem był Michał Probierz, chwilę po rewanżu Barcelony z PSG. Tam Wojewódzki zadał pytanie selekcjonerowi reprezentacji Polski, czy to koniec Lewandowskiego w Barcelonie. Jak na to odpowiedział Probierz? - No nie. U nas to jest takie narodowe... Uważam, że zagrał dobre spotkanie. Nie wykorzystał swoich sytuacji. Ale granie w 10 nie jest łatwe. Tych ludzi, którzy nadają na Roberta, to jest 90 proc. anonimowych. To niestety normalna kolej rzeczy. Media społecznościowe do tego dopuściły - powiedział.

To nie pierwszy raz, gdy Probierz broni Lewandowskiego w mediach. - Nie zgadzam się z krytyką, jaka teraz spływa na Lewandowskiego. Rozumiem, że można byłoby narzekać, gdyby Barcelona grała dobrze, a on słabo, ale cały zespół Barcelony gra słabo, a Robertowi bardzo trudno się w tym odnaleźć. Widać, że robi wszystko, aby jak najlepiej wypaść, okazji nie ma jednak dużo, a nawet jak coś sam wypracuje, to ktoś tego nie wykorzysta. Sytuacja klubu mocno go frustruje. Mam wrażenie, że odbiór Roberta przez pryzmat Barcelony jest aż za bardzo negatywny, zmierza to w złym kierunku - mówił selekcjoner biało-czerwonych.

Probierz też nie zamierza rezygnować z Lewandowskiego w kontekście reprezentacji, co podkreślił w trakcie jednej z marcowych konferencji prasowych. - Dla dobra polskiej piłki i zawodników, którzy są w kadrze, byłoby szkoda, gdyby Lewandowski skończył z grą w reprezentacji. Nie stać nas na rezygnację z zawodnika tej klasy, jest przykładem profesjonalizmu dla młodszych. Robert sam wiedział, w jakim kierunku chce pójść, a ja się cieszę, że mogliśmy porozmawiać - przekazał trener Polaków.

Nie należy jednak wykluczać, że Euro 2024 może być ostatnim turniejem w reprezentacyjnej karierze Lewandowskiego. Tam reprezentacja Polski zagra w grupie D z Holandią (16.06), Austrią (21.06) oraz Francją (25.06). Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Polaków w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.