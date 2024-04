Przed rokiem wybuchła afera wokół Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów. Weronika Zielińska-Stubińska nie została zgłoszona na mistrzostwa świata w Rijadzie i straciła jedną z szans na uzyskanie przepustki na igrzyska olimpijskie w Paryżu. "Trzeci raz z rzędu jestem najlepsza, a człowiek, który nazywa się trenerem kadry, mówi mi, że się uwsteczniam od 3 lat. Poprawiam rekordy Polski, a została odebrana mi szansa walki na igrzyska olimpijskie w Paryżu" - pisała na Facebooku.

Zawodniczka wskazywała, że kontynuowanie studiów było powodem, dla których nie otrzymała powołania. Tym informacjom zaprzeczył wówczas sam szkoleniowiec. I mimo że od afery minęło już kilka miesięcy, to pozostawiła ona zadrę w sercu Zielińskiej-Stubińskiej.

Weronika Zielińska-Stubińska zdobyła się na szczere wyznanie. Tak wyglądają jej relacje z trenerem po aferze. "Zrobił mi dużo krzywdy"

Polka udzieliła wywiadu dla "Przeglądu Sportowego", w którym nieco więcej opowiedziała o obecnych relacjach, które łączą ją ze szkoleniowcem Antonim Czerniakiem. Sytuacja wciąż nie wróciła do normy. Związek pozwolił Zielińskiej-Stubińskiej, by jej własna trenerka Paulina Szyszko towarzyszyła jej podczas zawodów, ale Czerniak także jest na nich obecny, co dość mocno irytuje Polkę.

- Sama obecność na startach człowieka, który zrobił mi dużo krzywdy, działa na mnie bardzo źle. Oczywiście z biegiem czasu się z tym oswoiłam, starałam się nie zwracać uwagi, ale uważam, że tej osoby nie powinno tam być, bo w ogóle nie przyłożyła się do mojego szkolenia - zaczęła. - Jestem osobą, która zawsze stara się wybaczać i daje drugą szansę, ale trener nie dał mi nawet takiej możliwości. Chodzi po ludziach i mówi, że mu nie ufam, ale nie zrobił nic, żebym mu zaufała - kontynuowała.

Polka zdradziła też, że trener wciąż utrudnia jej funkcjonowanie. - Jest bardzo impulsywny i nadpobudliwy. (...) Cały czas wbija szpilki, żeby nas rozproszyć - dodawała. Jej zdaniem istnieją małe szanse, by w najbliższym czasie doszło do zmiany na stanowisku szkoleniowca w związku. - To są układy i uważam, że wszystko rozgrywa się mocno politycznie. Moje zdanie jest takie, że ktoś po prostu mocno chce trzymać się stołka - podkreślała.

Polska mistrzyni wściekła na związek. "Nie wiem, jak dalej potoczy się moja kariera"

Zielińska-Stubińska opowiedziała też o relacjach z samą federacją. Choć związek w końcu się nią zaopiekował i zaczął płacić m.in. za faktury za fizjoterapeutę, to nadal stosunki nie są najlepsze.

- Od czerwca tego roku cały czas trwa wojna, ale to walka z wiatrakami. Uważam, że jako najlepsza zawodniczka w Polsce, która trochę podciąga nasze ciężary, powinnam mieć więcej, a przez niektóre układy czy sympatie o wszystko muszę się prosić, podczas gdy inni mają to zapewnione - ujawniła.

Dodała, że ta sytuacja dość mocno na nią wpływa i odbiera jej chęć do rywalizacji. - Powiem szczerze, że nie mam już siły walczyć ze związkiem i nie wiem, jak dalej potoczy się moja kariera. Wiem, że jeszcze wiele mogę i chciałabym zrobić, ale czy będę miała siłę i zdrowie? Czas pokaże, każdy ma przecież swoje granice - zakończyła.

Mimo problemów Zielińska-Stubińska wciąż ma szanse wywalczyć bilet na IO. Tylko że nic nie zależy już od niej. Wzięła udział w turnieju kwalifikacyjnym w Tajlandii, ale nie zdobyła przepustki. Zajęła 10. miejsce. To pozwoliło awansować jej na 14. lokatę w rankingu IWF, ale tylko najlepsza 10. ma zapewniony start w Paryżu. Polka może jednak znaleźć się w gronie dwóch dowołanych zawodniczek. O tym, czy tak się stanie, przekonamy się pod koniec maja.