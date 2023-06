Najlepszej zawodniczce nie pozwalają jechać na MŚ. To wszystko w Polsce. Nowe fakty

Weronika Zielińska-Stubińska nie została zgłoszona na tegoroczne mistrzostwa świata w Rijadzie przez Polski Związek Podnoszenia Ciężarów. Tym samym zawodniczka traci szansę na awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie miałby spore szanse na dobry wynik. W końcu to mistrzyni Polski w kategorii do 81 kilogramów i z wynikiem 236 kilogramów w dwuboju jest na trzecim miejscu wszech czasów w naszym kraju. Miała jednak usłyszeć w kadrze, że się uwstecznia i nie powinna kontynuować studiów doktoranckich. To właśnie nauka ma być powodem, dla którego nie jedzie na mistrzostwa.

Awantura w reprezentacji Polski. Weronika Zielińska-Stubińska musi zrezygnować "bo Pani Alicja..."

Mistrzyni Polski przekonuje, że powodem braku powołania jest fakt, że wciąż pozostaje studentką AWF-u w Białej Podlaskiej. Tam trenuje na co dzień i przez egzaminy i zaliczenia nie zawsze może brać udział w zgrupowaniach reprezentacji Polski. Trenuje w klubie i jest najlepsza w Polsce, a jednak dla osób decyzyjnych jest to problem.

- Usłyszałam od trenera Czerniaka, że muszę zrezygnować ze szkoły, bo pani Alicja z ministerstwa sportu, której nazwiska nikt nie podał, rzekomo stwierdziła, że jeżeli chcę być w kadrze olimpijskiej, to muszę wybrać albo jedno, albo drugie - mówiła zawodniczka w rozmowie z WP SportoweFakty. Zielińska-Stubińska miała usłyszeć jeszcze wersję, że taką decyzję wydała była naczelnik Wydziału Sportu Wyczynowego w ministerstwie Anna Kuder, by finalnie dowiedzieć się, że jednak chodzi o mityczną panią Alicję. Taka kobieta ma nawet nie pracować w Wydziale Sportu Wyczynowego.

Do całej sytuacji odniosło się Ministerstwo Sportu, które zaprzecza słowom zawodniczki i przekonuje, że nie ma z tym nic wspólnego. - Ministerstwo Sportu i Turystyki nie ingerowało i nie ingeruje w działalność naukową sportowców kadr narodowych polskich związków sportowych. Co więcej, resort wspiera w różny sposób programy kariery dwutorowej dla członków kadr narodowych polskich związków sportowych - przekazało Biuro Komunikacji ministerstwa, cytowane przez WP SportoweFakty.

Nie zabrakło również głosu trenera, którego zawodniczka osądza o podejmowanie decyzji przeciwko rozwojowi jej kariery. Antoni Czerniak zaprzecza i mówi, co sam zaproponował Zielińskiej-Stubińskiej.

- Ministerstwo wymaga od nas, by reprezentanci kraju byli objęci szkoleniem centralnym, a nie klubowym. Dlatego nie mogę pozwolić, by Weronika, czy jakakolwiek inna zawodniczka nie przyjeżdżała na zgrupowania, a tych mamy całkiem sporo. Dlatego zaproponowałem jej, by wzięła na uczelni urlop dziekański - przekazał szkoleniowiec, dodając, że decyzję w sprawie powołań podejmuje Polski Związek Podnoszenia Ciężarów, który ustala zasady uczestnictwa w kadrze.

- Ja już zgłupiałam, komu naprawdę tak bardzo przeszkadza, że łączę sport z nauką. Wychodzi na to, z tego, co pan mówi, że głównie trenerowi kadry narodowej - powiedziała mistrzyni Polski portalowi WP SportoweFakty. Wygląda na to, że przez karierę naukową Weronika Zielińska-Stubińska na ten moment nie ma szans na wyjazd na mistrzostwa świata i igrzyska olimpijskie.