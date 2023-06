Najlepsza zawodniczka w Polsce nie pojedzie na MŚ z kuriozalnego powodu

Tegoroczne mistrzostwa świata w podnoszeniu ciężarów w saudyjskim Rijadzie będą szansą na wywalczenie przepustki na przyszłoroczne igrzyska w Paryżu. Szansy na spełnienie sportowych marzeń nie dostanie niestety Weronika Zielińska-Stubińska, która jest zdecydowanie najlepszą polską zawodniczką w kategorii do 81 kilogramów. Polski Związek Podnoszenia Ciężarów nie umieścił jej bowiem na liście zgłoszonych zawodników.

Zielińska-Stubińska okradziona z marzeń o igrzyskach. "Trzeci raz z rzędu jestem najlepsza"

O zaistniałej sytuacji Zielińska-Stubińska poinformowała w mediach społecznościowych. - JESTEM NAJLEPSZA ZAWODNICZKA W POLSCE, A NIE POJADĘ NA MISTRZOSTWA ŚWIATA, bo Polski Związek Podnoszenia Ciężarów mnie nie zgłosił na nie. TRZECI RAZ Z RZĘDU JESTEM NAJLEPSZA, A CZŁOWIEK, KTÓRY NAZYWA SIĘ TRENEREM KADRY, MÓWI MI, ŻE SIĘ UWSTECZNIAM OD 3 LAT. POPRAWIAM REKORDY POLSKI, A ZOSTAŁA ODEBRANA MI SZANSA WALKI O IGRZYSKA OLIMPIJSKIE PARYŻ 2024 - napisała na Facebooku, uderzając w trenera polskiej kadry kobiet Antoniego Czerniaka.

Rozgoryczenie zawodniczki jest całkowicie uzasadnione. W piątek 16 czerwca Zielińska-Stubińska pewnie wygrała rywalizację w swojej kategorii podczas mistrzostw Polski w Gdańsku. Osiągnęła 236 kilogramów w dwuboju, czyli trzeci wynik w historii polskich ciężarów. Mimo tego, że PZPC określa ją "zawodniczką, której najbliższej do światowej i europejskiej elity", Polka nie będzie mogła udowodnić tego na pomoście.

PZPC odpowiada Zielińskiej-Stubińskiej. Wszystko przez "własną koncepcję przygotowań"

PZPC ustosunkował się do wpisu zawodniczki w wydanym w poniedziałek oświadczeniu. Wyjaśniono przy okazji powody, które skłoniły do podjęcia takiej decyzji. - Wyżej wymieniona zawodniczka w trakcie wiosennych przygotowań poinformowała PZPC o swoich koncepcjach przygotowań do sezonu i udziału w szkoleniu centralnym. Były one rozbieżne z opracowanymi, a następnie zatwierdzonymi przez Zarząd PZPC, planami szkolenia i przygotowań trenera Kadry Narodowej Kobiet - czytamy. Zielińska-Stubińska zamiast trenowania w szkoleniu centralnym wybrała współpracę ze swoją własną trenerką, Pauliną Szyszko, która pomogła jej zbudować wysoką formę.

- Decyzja o braku w/w zawodniczki w szerokim składzie na MŚ Seniorek i Seniorów w Rijadzie nie jest wynikiem animozji. To konsekwencja własnych koncepcji zawodniczki przygotowań do sezonu - dodano.