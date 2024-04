Już ogłosili transfer Juventusu, a tu klops. Wykiwał wszystkich

Felipe Anderson trafił do Lazio w 2013 roku. Grał w tym klubie przez pięć lat, a następnie występował w FC Porto i West Hamie. W 2021 roku zdecydował się wrócić do Rzymu. Łącznie rozegrał w tym zespole 319 meczów, w których strzelił 58 goli. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i niedawno ogłosił, że nie zostanie przedłużony. "Z szacunku dla Lazio i wszystkich kibiców, którzy zawsze mnie wspierali, informuję, że nie osiągnąłem porozumienia w sprawie przedłużenia kontraktu z klubem" - napisał w mediach społecznościowych.

Felipe Anderson miał iść do Juventusu. Nagły zwrot

Brazylijczyk w ostatnich dniach był łączony z przenosinami do Juventusu. Fabrizio Romano donosił, że "obie strony są na dobrej drodze do sfinalizowania transferu". Informowały o tym również inne media. Tuttosport zdecydował się nawet na umieszczenie zawodnika na okładce i stwierdził, że agenci finalizują już umowę, a piłkarz trafi latem do Turynu. W sprawie nastąpił jednak nieoczekiwany zwrot.

We wtorkowy wieczór okazało się, że Anderson nie trafi do Juventusu. Brazylijczyk zdecydował się na powrót do ojczyzny, gdzie będzie występował w Palmeiras. "W zeszłym tygodniu Felipe otrzymał od Juventusu propozycję trzyletniego kontraktu, ale zdecydował się na szokujący powrót do Palmeiras ze względów rodzinnych" - stwierdził później wspomniany wcześniej Romano. Zareagował również Tuttosport, który szybko zmienił okładkę. Wkrótce transfer Andersona ogłosiło również Palmeiras. Skrzydłowy trafi tam po zakończeniu sezonu i związał się z klubem do 2027 roku.

W bieżącym sezonie Felipe Anderson rozegrał 44 mecze, w których strzelił pięć goli i zaliczył siedem asyst. Lazio po 32 kolejkach zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem 49 punktów. Juventus natomiast jest trzeci i ma na koncie 63 punkty.