Shakira dostała nagrodę za diss na Pique. Statuetkę wręczył jej były piłkarz Realu

- Z przykrością potwierdzamy, że się rozstajemy. W trosce o dobro naszych dzieci, które są dla nas najwyższym priorytetem, prosimy o poszanowanie prywatności. Dziękujemy za wyrozumiałość - wyznała Shakira w czerwcu 2022 roku, ogłaszając zakończenie związku z Gerardem Pique. Były obrońca FC Barcelony związał się z o wiele młodszą Clarą Chia Marti. W styczniu tego roku kolumbijska piosenkarka nagrała diss na byłego męża, który błyskawicznie zdobył w sieci ogromną popularność.

Shakira z nagrodą za diss na Pique. Statuetkę wręczał Sergio Ramos

- Nie wracam z tobą, a co do mnie: nie płacz ani nie błagaj mnie. Zrozumiałam, że to nie moja wina, że cię krytykują. Ja tylko tworzę muzykę, przepraszam, że cię olałam. Zostawiłeś mnie z teściową jako sąsiadką. Z prasą u drzwi i długiem w skarbówce - brzmi fragment utworu BZRP Music Sessions #53. Obecnie na platformie YouTube piosenkę odsłuchano aż 646 milionów razy, a w pewnym momencie znajdowała się na pierwszym miejscu na liście Spotify. Diss na Pique nie przeszedł obojętnie również obok ekspertów muzycznych.

Podczas gali Latin Grammy w Sevilli piosenka Shakiry we współpracy z producentem Bizzrapem została wybrana najlepszym utworem 2023 roku. Co ciekawe, nagrodę 46-latce wręczył... Sergio Ramos - były środkowy obrońca Realu Madryt i reprezentacji Hiszpanii, który przed laty wspólnie z Gerardem Pique występował w narodowych barwach. Niegdyś obaj piłkarze darzyli się sympatią, jednak od kilku lat nie żyją w zbyt dobrych relacjach.

"Ja i Sergio Ramos byliśmy przyjaciółmi niemal przez cały czas, zanim Mourinho przybył do Madrytu. Później El Clasico stały się pełne napięcia" - mówił niedawno były obrońca Barcelony w rozmowie z "Deportes Cuatro". Można jedynie przypuszczać, że Pique nie był szczęśliwy, kiedy zobaczył, od kogo jego była żona otrzymała statuetkę.

Shakira zadedykowała otrzymane wyróżnienie swoim dzieciom, po czym zwróciła się do hiszpańskiej publiczności. - Chcę także podzielić tą nagrodą z moimi fanami z Hiszpanii, którzy byli ze mną w dobrych i złych chwilach - powiedziała Kolumbijka.

"To moje katharsis i moja terapia, ale to także terapia wielu ludzi. Wiem, że jestem głosem wielu ludzi i nie jestem pretensjonalna, po prostu jestem realistą. Użyczam swojego głosu wielu kobietom, które być może również chciały powiedzieć to samo, co ja, ale nie miały na to wystarczającej pewności siebie" - mówiła we wrześniu piosenkarka o nagranym utworze w wywiadzie dla portalu billboard.com.