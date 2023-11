Szczere wyznanie Pique ws. rozstania z Shakirą. "Ludzie nawet nie wiedzą"

Nie milkną echa od głośnego rozstania Gerarda Pique i Shakiry. Były piłkarz FC Barcelony próbował unikać tematu rozłąki z Kolumbijką, ale ta kwestia wracała do niego jak bumerang. Ostatnio Hiszpan przerwał milczenie i w rozmowie z Jordim Baste wrócił pamięcią do poprzedniego związku. - Ludzie nawet w dziesięciu procentach nie wiedzą, co tak naprawdę wydarzyło sie między nami - powiedział.

