Wielkie emocje w półfinale ATP Finals. Aż Rosjanin nie wytrzymał [WIDEO]

"Nowy fenomen tenisa" - pisał kilka dni temu Aleksander Bernard ze Sport.pl o Janniku Sinnerze. Włoch od dawna był jedną z największych nadziei tamtejszego tenisa, ale to obecny sezon jest jego najlepszym w karierze, co przełożyło się na awans na czwarte miejsce w rankingu ATP.

Pewny Sinner w pierwszym secie. Świetny powrót Miedwiediewa w drugiej części meczu

Na razie ATP Finals układało się całkowicie po myśli Sinnera. W fazie grupowej pokonał Stefanosa Tsitsipasa (6:4, 6:4), Novaka Djokovicia (7:5, 6:7, 7:6) i Holgera Rune (6:2, 5:7, 6:4). Włoch postraszył Djokovicia - nie tylko swoją grą, ale również ostatnim meczem z Holgerem Rune. Gdyby przegrał tamto spotkanie, to Serb odpadłby z turnieju. W walce o finał zmierzył się z Daniiłem Miedwiediewem (3. ATP)

Mecz z Rosjaninem na początku układał się po myśli Sinnera. Już w czwartym gemie doprowadził do przełamania i prowadził 3:1. Od tego momentu rywalowi było bardzo trudno wrócić do gry i ostatecznie okazało się ono decydujące. Sinner wygrał pierwszego seta 6:3.

Drugi set był dużo bardziej wyrównany. Rosjanin nie dał się zepchnąć obrony i obaj tenisiści wygrywali gemy na zmianę. Bardzo emocjonujący był ósmy gem, który trwał prawie 10 minut. W nim ostatecznie górą był włoski tenisista, który doprowadził wtedy do remisu 4:4. Obaj nie odpuszczali i w końcu okazało się, że seta rozstrzygnie tie-break, w którym lepszy był Miedwiediew (7:4). Rosjanin pokazał się z lepszej strony w całym drugim secie.

Sinner lepszy od Miedwiediewa. Rosjanin nie wytrzymał

Trzeci set należał do Jannika Sinnera. Wygrał pierwszego gema, a następnie przełamał Miedwiediewa, choć już się wydawało, że ten da radę się wybronić. W trzecim gemie Rosjanin nie wytrzymał. Rzucił rakietą o ziemię i zaczął dyskutować z kibicami. Za to Sinner był w zasadzie nie do powstrzymania i ciągle powiększał przewagę. Włoch w końcu doprowadził do drugiego przełamania i prowadził już 5:1. Wtedy wygrana była już formalnością. Dla Miedwiediewa jest to trzecia porażka z Sinnerem z rzędu.

Teraz Sinner będzie czekał na rywala w finale ATP Finals. Pozna go już dziś wieczorem. O godzinie 21:00 dojdzie do hitowego pojedynku pomiędzy Carlosem Alcarazem a Novakiem Djokoviciem. Zapraszamy do śledzenia tego spotkania na stronie Sport.pl oraz Sport.pl LIVE.