Wykluczyli Polkę ze względu na płeć. Skandal. "Pierwszy przypadek w Europie"

Nikola Broyak jest pierwszą w Polsce transpłciową zawodniczką snookera. W zeszłym roku rywalizowała między innymi na zawodach Women's Masters, gdzie dotarła do 1/8 finału. Tam ostatecznie przegrała z Ng On Yee. Na początku tego roku brała udział w Belgian Women's Open, a niedługo później nieoczekiwanie musiała zmierzyć się z poważnymi problemami.

Nikola Broyak odsunięta od rywalizacji. "Getto jednoławkowe"

Zawodniczka przekazała w komunikacie na Facebooku, że od pół roku jest wykluczana z rozgrywek. Powodem takiego działania jest jej zmiana płci i nacisk ze strony innych zawodniczek. "Mimo że kobiet biorących regularny udział w turniejach jest w skali kraju około 10, a transpłciowych kobiet jedna (ja), po naciskach zawodniczek podjęto uchwałę o stworzeniu oddzielnej kategorii dla mnie, abym nie mogła grać z kobietami ani reprezentować swojego kraju w turniejach zagranicznych w ramach kadry kobiecej" - czytamy.

Polka nie kryje oburzenia. "Jest to pierwszy przypadek w Europie, a na pewno w historii polskiego sportu kiedy osoba transpłciowa po spełnieniu wszystkich formalnych warunków w tym zmiany metryki, zostaje dopuszczona do gry, wygrywa turniej kobiecy i pod naciskiem przeciwniczek zostaje w trakcie sezonu odesłana na getto jednoławkowe" - czytamy dalej.

Broyak nie zamierza zostawić tak tej sprawy i zgłosiła to do Rzecznika Praw Obywatelskich, który przesłał pismo do Polskiego Związku Snookera i Bilarda Angielskiego i oczekiwał od działaczy wyjaśnień. Organizacja odpowiedziała, że argumentacja Broyak jest "bezprzedmiotowa". Dodano również, że działanie związku "nie stanowi przejawu dyskryminacji i nie narusza dóbr osobistych". Następnie stwierdzono, że "prawo do obrony danych osobowych nie jest prawem bezwzględnym", a "dane dotyczące transpłciowości nie są danymi biomedycznymi".

Broyak ma nadzieję, że związek odpowie za swoje działania, ponieważ w tej sprawie nie chodzi tylko o nią. "To jest także sprawa tego czy my wszyscy, osoby transpłciowe, zasługujemy na równorzędne traktowanie i szacunek jako ludzie czy może tworzenie dla nas getta to jest szczyt tego, co możemy obecnie otrzymać" - dodała w komunikacie.