"Zjadałem 150 jajek tygodniowo". Mówi, do czego to go doprowadziło

Misa Baculov to były zawodnik kickboxingu z Serbii. Baculov już skończył karierę, jednak wciąż pozostaje w znakomitej formie fizycznej. I to nie tylko dlatego, że pozostaje w ciągłym treningu, będąc dobrym i znanym trenerem młodych K-1.

W rozmowie z serbskimi mediami Baculov opowiedział o diecie, dzięki której pozostaje w imponującej formie. Formie, którą często i chętnie prezentuje na Instagramie, gdzie ma już ponad 130 tys. obserwujących użytkowników.

Baculov opowiedział o specyficznej diecie białkowej, którą przetestował na sobie. - Przeciętnie zjadałem 150 jajek tygodniowo oraz kilogram mięsa dziennie. Dawało to fenomenalne efekty - ekscytował się Baculov.

Potężna dieta serbskiego trenera K-1

- W ostatnich dwóch-trzech miesiącach nie jadłem już tak dużo, przez co straciłem siedem kilogramów. Ale w trakcie robienia masy, żyłem jak kulturysta. Wstawałem o szóstej rano, by zrobić trening cardio. To najlepsza pora na niego, bo nie mając w sobie wody, po prostu spalałem tłuszcz. Najpierw się bardzo pociłem, a potem dużo jadłem - powiedział Serb.

- Zaczynałem od koktajlu białkowego, potem brałem prysznic. Dopiero po nim zaczynałem prawdziwe jedzenie. Najpierw rozbijałem 10 jajek, których nigdy nie jadłem samych. Do tego dorzucałem suszoną szynkę, przygotowując solidny posiłek. Godzinę lub dwie później jadłem płatki owsiane lub owsiankę białkową, a na lunch były kurczak wołowina i ryż - dodał.

- Do mięsa mogłem dorzucać ziemniaki, bo mam tak dobrą przemianę materii, że szybko je spalałem. Jadłem dosłownie przez cały dzień. Nie jadłem tylko w nocy, bo spałem po cztery godziny na dobę, więc to nie miało sensu. Zwykle jadałem około pięciu tys. kalorii dziennie, ale w trakcie robienia masy ta liczba skakała do ośmiu tys - zakończył.