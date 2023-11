Radziecka legenda atakuje. Najwyżej, jak tylko można. "Biden to idiota"

W Rosji nie milkną echa po słowach rzecznika Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który stanął w obronie sportowców z Izraela. Jego zdaniem zawodnicy z tego kraju nie mogą ucierpieć na trwającej od kilkunastu dni kolejnej odsłonie konfliktu z Palestyną.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarz uderzył sędziego. Kara? "Z dożywocia zeszło na trzy lata"

"Zawodnicy nie mogą ponosić za to odpowiedzialności. MKOl wyznaje zresztą filozofię indywidualnej odpowiedzialności za przewinienia" - przekazał rzecznik.

"Nie możemy dopuścić do tego, by polityka, która powoduje podziały na całym świecie, decydowała o tym, kto może startować w zawodach sportowych, a kto nie. Jeśli polityka przejmie nad tym kontrolę, sprawimy, że w zawodach sportowych rywalizować będą ze sobą tylko zawodnicy, którzy myślą tak samo i mają podobne przekonania" - dodał.

W Rosji wypowiedź ta wywołała oburzenie. Sportowcy z tego kraju oraz Białorusi pozostają wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji od początku wojny w Ukrainie. W tym momencie nic nie wskazuje na to, by sportowcy mieli zostać przywróceni do zawodów i wystartować na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Paryżu.

- Stanowisko zajęte przez MKOl obliguje go do przywrócenia rosyjskich i białoruskich sportowców do rywalizacji. Standardy obrane przez MKOl nie mogą dotyczyć tylko wybranych przez komitet krajów. Jeśli nie zostaniemy przywróceni do startów, będzie to nazizm w najczystszej postaci - powiedziała rzeczniczka prasowa rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marija Zacharowa.

Legenda Biathlonu o Bidenie: To idiota

W jeszcze ostrzejszych słowach do sprawy odniósł się Aleksandr Tichonow. 76-latek, były reprezentant ZSRR, to jeden z lepszych biathlonistów w historii. Tichonow to czterokrotny złoty medalista olimpijski w sztafecie (1968, 1972, 1976, 1980) oraz srebrny medalista w biegu indywidualnym z Grenoble. Tichonow ma też na koncie 17 medali mistrzostw świata, z czego aż 11 złotych.

- Izrael to Izrael, ale cały świat już ocenił tę sytuację po swojemu. MKOl reprezentowany przez Thomasa Bacha to skorumpowana organizacja. Kto zapłaci najwięcej, ten może wszystko. A MKOl robi wszystko, by zadowolić Stany Zjednoczone - wypalił Tichonow, ale to był dopiero początek.

- Amerykanie dyktują innym, jak żyć, bo wydrukowali nieskończoną liczbę dolarów, które wciskają ludziom na lewo i prawo. Zastanówcie się, jak to możliwe, że Joe Biden, czyli człowiek, który wygląda jak paraolimpijczyk, może być prezydentem USA. Nasi paraolimpijczycy zasługują na to 1000 proc. bardziej niż on. Bo Biden to idiota - dodał Rosjanin.

- MKOl w połowie sponsorowany jest przez USA. My nie zainwestowaliśmy choćby rubla, bo by nas okradli. Gdyby było inaczej, mielibyśmy Bacha w garści. To taka organizacja: kto jej płaci, ten w niej rządzi - zakończył Tichonow.