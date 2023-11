Nie żyje 16-letni Bogdan Saliwon. Makabra nad rzeką

W środę 1 listopada jedna z ukraińskich szkół kajakarskich nad rzeką Dniepr odbywała trening przed zawodami, podczas którego doszło do wielkiej tragedii. W pewnym momencie warunki pogodowe znacznie się pogorszyły, przez co sportowcy zaczęli wracać w stronę brzegu. Niestety, podczas płynięcia w jeden z kajaków uderzył piorun. Siła rażenia była na tyle silna, że wyrzuciła z niego 16-letniego Bogdana Saliwona. Chłopiec wpadł do rzeki, po czym rozpoczęły się poszukiwania.

Tragedia w Ukrainie. Bogdan Saliwon zginął w wieku 16 lat

W akcji ratunkowej uczestniczyli wszyscy - policjanci, służby ratownicze, straż miejska, a nawet lokalni mieszkańcy miasta Horiszni Pławni w obwodzie połtawskim, gdzie doszło do zdarzenia. Poszukiwania zatopionego sportowca trwały aż cztery godziny. Ostatecznie ciało Bogdana Saliwona znaleziono na głębokości siedmiu metrów oraz odległości około 50 metrów od brzegu.

O śmierci kajakarza w piątek poinformowała tamtejsza Federacja Kajakowa. "Ukraińska Federacja Kajakowa składa najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom" - czytamy na oficjalnej stronie związku.

Bogdan Saliwon był utalentowanym sportowcem, który brał udział w wielu kajakarskich turniejach w Ukrainie. Chłopiec należał także do młodzieżowej kadry kraju.