Nowy obiekt w Polsce rośnie w oczach. Perełka za 115 milionów

- Kończymy realizować sprawy konstrukcyjne. Teraz przystępujemy do prac wykończeniowych. Potem pozostaje już tylko cierpliwość na to, aż wykończeniówka się skończy. Mam nadzieję, że pod koniec przyszłego roku będziemy mogli odebrać obiekt, a od wiosny (2025 roku - red.) będą mogli grać na nim piłkarze - mówił prezydent Katowic o budowie Stadion Miejskiego. Tymczasem już za nieco ponad miesiąc w Gorzowie do użytku zostanie oddany inny obiekty sportowy, którego wygląd może robić wrażenie.

Arena Gorzów czeka na otwarcie w grudniu. Nowa perełka w Polsce

Arena Gorzów - tak nazywa się tamtejsza nowa hala widowiskowo-sportowo, której otwarcie miało odbyć się już w styczniu tego roku. Niestety termin oddania obiektu cały czas się przedłużał. Kiedy styczniowa data minęła, wykonawcy zapewniali, że hala będzie gotowa na marzec. Mimo to wtedy również nie udało się zakończyć budowy, a wykonawca wstrzymał pracę, domagając się większych środków finansowych. Te w końcu się znalazły, przez co Arena Gorzów miała być gotowa na końcówkę października. Najnowsza data otwarcia obiektu jest jednak przewidziana na grudzień 2023 roku.

Wszystko wskazuje na to, że kolejna już planowana data zakończenia prac okaże się tą ostatnią. W dniach 8-10 grudnia obiekt ma być otwarty dla wszystkich mieszkańców. Nowa hala w Gorzowie składa się z areny głównej i pełnowymiarowej sali treningowej. Ciekawostką jest, że jej parkiet został stworzony z z klonu kanadyjskiego, czyli materiału, który znajdziemy także na parkietach NBA.

Na trybunach obiektu będzie mogło zasiąść dokładnie 5026 widzów (w tym 200 o standardzie VIP), którzy obejrzą rozgrywane spotkania z trzech stron. Oprócz tego w skład całej infrastruktury hali wchodzą parkingi, lokale gastronomiczne, sale konferencyjne czy szatnie. Nad parkietem zawisł już imponujących rozmiarów telebim, który będzie świetnie widoczny dla każdego, kto wybierze się do Areny Gorzów. Koszt całej inwestycji wyniesie około 115. milionów złotych, o czym poinformowała Gazeta Wyborcza w Gorzowie.

Oprócz wydarzeń sportowym na nowo powstałym obiekcie będą mogły odbywać się różnego rodzaju targi, konferencje czy wystawy artystyczne. W hali znajduje się również wielka scena przeznaczona do koncertów czy spektakli.