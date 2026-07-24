Tyle Wach ma zarobić za walkę z Furym. "Wypłata w euro"

Dlaczego w ogóle dojdzie do walki Fury'ego z Wachem? Według Mike'a Coppingera - dziennikarza "The Ring" - to ma być dla Brytyjczyka przede wszystkim trening. - To tylko po to, żeby czymś się zająć. On chce się czymś zająć. Chce pozostać w formie - tłumaczył.

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Tyle Wach zarobi za walkę z Furym

Polski bokser stara się do tego pojedynku podchodzić na poważnie. Sam chce sprawić wielką niespodziankę. - Przegrałem ostatnio kilka walk, zrobię jednak wszystko, aby pokrzyżować plany promotorom i nie dopuścić do walki Fury'ego z Joshuą - mówił. Optymistycznie do tej walki podchodzi też trener Wacha. - Mariusz walczył z najlepszymi na świecie i ta walka niczym go nie zaskoczy. On musi po prostu wejść do ringu i zostawić w nim serce - uważa.

A ile Polak zarobi na tym starciu? Oficjalne kwoty nigdzie nie padły, ale w rozmowie z portalem mma.pl Wach przyznał, że będzie to trochę mniej niż 100 tysięcy dolarów.

- Mniej, prawie tyle… Wypłata w euro - powiedział.

Polscy kibice nie mogą być zadowoleni z tego, jak podchodzą do tej walki organizatorzy. Pojedynku nie będzie można obejrzeć w telewizji, ani nawet w programach online. Jego fragmenty pojawią się dopiero w kolejnym sezonie netflixowego serialu o brytyjskim bokserze - "At home with the Furys". Dokładny przebieg walki o WBC METTA Humanitarian Belt zobaczą więc tylko kibice, którzy pojawią się na gali w Max Muay Thai Stadium w Pattayi.

Dla Fury'ego walka z Wachem jest elementem przygotowań przed kolejnym starciem z Anthonym Joshuą. Do niej ma dojść w końcówce 2026 roku.