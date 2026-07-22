Gorąco wokół walki Fury - Wach. Oto co wymyślili. "Szaleństwo"

- Przegrałem ostatnio kilka walk, zrobię jednak wszystko, aby pokrzyżować plany promotorom i nie dopuścić do walki Tysona Fury'ego z Anthonym Joshuą - mówi Mariusz Wach przez starciem z byłym mistrzem świata wagi ciężkiej. Mało kto się spodziewał, że Polak skrzyżuje rękawice z Furym, a zadziwiające okazują się także inne rzeczy dotyczące tego pojedynku.

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Mariusz Wach i Tyson Fury będą walczyć, ale mało kto zobaczy to na żywo

Zaskakujące informacje przekazał dziennikarz "The Ring" Mike Coppinger. - To szalone, ale w dobie serwisów streamingowych nie można nigdzie obejrzeć piątkowej walki Fury’ego - powiedział w programie "Inside Ring Show".

Na ekranie będzie można zobaczyć tylko fragmenty, i to nie od razu. - Będziesz musiał albo być w Tajlandii, albo możesz zobaczyć skrót walki na Netfliksie w reality show "At Home With The Furys" (tłum. "W Domu u Furych") - wyjaśnił Coppinger.

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Dziennikarz ujawnił też inną ciekawą rzecz. Otóż gaża Brytyjczyka za walkę z Polakiem zostanie przekazana na cele charytatywne. 37-latek wejdzie do ringu z innego powodu. - To tylko po to, żeby czymś się zająć. On chce się czymś zająć. Chce pozostać w formie - zaznaczył. - W tym roku będzie walczył trzy razy. Sądzę, że powinno się temu przyklasnąć, w końcu ten człowiek chciał szósty raz iść na emeryturę - dodał Coppinger.

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Walka Mariusza Wacha z Tysonem Furym odbędzie się w piątek 24 lipca. Ugości ją obiekt Max Muay Thai Stadium w miejscowości Pattaya.