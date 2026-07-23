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Jest oficjalny komunikat ws. przyszłości Luki Modricia

Po zakończeniu ubiegłego sezonu, Luka Modrić rozważał zawieszenie butów na kołku. Piłkarz AC Milanu miał uczynić to po zakończeniu mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku. Tak się jednak nie stanie. 40-letni środkowy pomocnik zdecydował się przedłużyć kontrakt z ekipą "Rossonerich" do 30 czerwca 2027 roku.
Luka Modrić
Fot. REUTERS/JAMES LANG

AC Milan długo liczył się w walce o mistrzostwo Włoch w sezonie 2025/26. Na wiosnę jednak piłkarze z San Siro złapali zadyszkę i mimo usilnych starań Luki Modricia, który był zdecydowanie najjaśniejszą postacią zespołu "Rossonerich", musieli obejść się smakiem nie tylko przez brak Scudetto, ale także z powodu zajęcia dopiero piątej lokaty w ligowej tabeli.

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Milan ogłosił ws. Modricia. Chorwat przedłużył kontrakt

Gorycz porażki była trudna do przełknięcia dla wszystkich w klubie. Z zespołem pożegnał się m.in. Massimiliano Allegri, a wszystko wskazywało na to, że swoją przygodę na włoskich boiskach po roku zdecyduje się zakończyć Luka Modrić. Chorwat według spekulacji medialnych miał zawiesić buty na kołku po wykonaniu ostatniej misji pod tytułem: Mundial.

Niestety, w meczu przeciwko Anglii Modrić zawalił w prostej sytuacji, prokurując rzut karny. W kolejnych meczach jednak prezentował już poziom podobny do tego, do którego przyzwyczaił kibiców w ostatnich latach. Były zawodnik Realu Madryt pomógł swojej reprezentacji w wyjściu z grupy, lecz wraz z kolegami nie zdołał wyeliminować Portugalii.

Wydawało się zatem, że właśnie w taki sposób zakończy się kariera wybitnego piłkarza, który w swojej karierze zdobył w zasadzie wszystko, łącznie z doprowadzeniem Chorwatów do historycznych medali mistrzostw świata w Rosji i w Katarze. W czwartek 23 lipca jednak AC Milan oficjalnie ogłosił, że ta historia będzie miała kolejny rozdział.

Luka Modrić podpisał nową umowę, która będzie obowiązywać do 30 czerwca 2027 roku. Tym samym licznik jego spotkań w czerwono-czarnych barwach nie zatrzyma się na 37, a będzie miał także okazję, by poprawić dorobek liczbowy wynoszący dwa gole i trzy asysty. Wciąż będzie występował z numerem 14 na koszulce.

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